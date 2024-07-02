Как самостоятельно сгенерировать военно-учетный документ через приложение "Резерв+" - инструкция

Приложение "Резерв+". Фото: РБК-Украина

Теперь копию военно-учетного документа можно сгенерировать самостоятельно в приложении "Резерв+" без очередей в ЦНАПе или ТЦК. В Минобороны поделились пошаговой инструкцией, как сгенерировать документ.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины во вторник, 2 июля.

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Как сгенерировать копию документа

С 18 июня военно-учетный документ в Резерв+ получил такую же юридическую силу, как бумажный военный билет или временное удостоверение.

"Копию можно использовать во всех ситуациях, где это необходимо, например, при приеме на работу или получении услуг в ЦНАПе", — говорится в сообщении.

В первую очередь для создания копии документа нужно войти в приложение "Резерв+" и обновить свои данные. Загрузите приложение из App Store или Google Play, если вы еще не сделали этого. Введите свои данные для входа, если вы уже зарегистрированы. Если нет, пройдите скорую регистрацию.

Первый шаг для создания документа. Фото: Минобороны

Далее вы получите документ с QR-кодом, после чего сможете загрузить его в формате PDF.

Второй шаг. Фото: Минобороны

Как скачать PDF-формат. Фото: Минобороны

Загрузка документа. Фото: Минобороны

Копию можно отправить себе на почту, в мессенджер или запечатлеть на Google Drive, советуют в министерстве.

Инструкция. Фото: Минобороны

Так вы получите онлайн-версию своего военно-учетного документа, который впоследствии сможете распечатать.

Как должен выглядеть военно-учетный документ. Фото: Минобороны

Напомним, что согласно новому закону о мобилизации в Украине все мужчины призывного возраста должны носить с собой военно-учетный документ. В случае, если при проверке его работник ТЦК выявит нарушение, гражданина могут оштрафовать.

Ранее мы писали, что контроль за наличием военно-учетного документа могут проводить сотрудники территориальных центров комплектования, полицейские и пограничники.