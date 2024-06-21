Как украинцы могут получить военно-учетный документ с QR-кодом

Приложение "Резерв+". Фото: dev.ua

Военно-учетный документ можно получить в три способа, как офлайн, так и онлайн. Однако на следующей неделе украинцы смогут получить напечатанный военно-учетный документ с QR-кодом.

Об этом рассказала начальница управления системного развития предоставления админуслуг Министерства цифровой трансформации Украины Марина Бобраницкая в телемарафоне "Єдині новини".

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Существует три способа получить военно-учетный документ. Благодаря обращению в ТЦК или ЦНАП и в онлайн-способ через приложению "Резерв+". В электронной форме он действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него. Со следующей недели призывники смогут самостоятельно распечатать документ с QR-кодом.

"По результату уточнения персональных данных военнообязанных со следующей недели можно будет получить отпечатанный военно-учетный документ с QR-кодом", — отметила Бобраницкая.

Напомним, в Минцифре заявили, что процесс бронирования благодаря применению "Дії" будет продолжаться в течение часа. Со временем работник сможет самостоятельно проверить бронирование и распечатать соответствующий документ.

Ранее мы писали, что полмиллиона военно-учетных документов было сформировано в приложении "Резерв+" за сутки. Для того чтобы сформировать документ, нужно обновить приложение.