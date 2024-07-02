Як самостійно згенерувати військово-обліковий документ через додаток "Резерв+" — інструкція

Як згенерувати військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" — покрокова інструкція
Відтепер копію військово-облікованого документа можна згенерувати самостійно у застосунку "Резерв+" без черг у ЦНАПі чи ТЦК. У Міноборони поділилися покроковою інструкцією, як згенерувати документ.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у вівторок, 2 липня.
Як згенерувати копію документа
З 18 червня військово-обліковий документ у Резерв+ отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення.
"Копію можна використовувати у всіх ситуаціях, де це необхідно, наприклад, при прийомі на роботу чи отриманні послуг у ЦНАПі", — йдеться в повідомленні.
В першу чергу для генерації копії документу потрібно увійти в додаток "Резерв+" та оновити свої дані. Завантажте застосунок з App Store або Google Play, якщо ви ще не зробили цього. Введіть свої дані для входу, якщо ви вже зареєстровані. Якщо ні, пройдіть швидку реєстрацію.
Далі ви отримаєте документ з QR-кодом після чого зможете завантажити його у форматі PDF.
Копію можна відправити собі на пошту, в месенджер або зберегти на Google Drive, радять у міністерстві.
Так ви отримаєте онлайн-версію свого військово-облікового документа, який згодом зможете роздрукувати.
Нагадаємо, що згідно з новим законом про мобілізацію в Україні всі чоловіки призовного віку повинні носити з собою військово-обліковий документ. У випадку, якщо при перевірці його працівник ТЦК виявить порушення — громадянина можуть оштрафувати.
Раніше ми писали, що контроль за наявністю військово-облікового документу можуть проводити працівники територіальних центрів комплектування, поліцейські та прикордонники
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