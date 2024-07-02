Як самостійно згенерувати військово-обліковий документ через додаток "Резерв+" — інструкція

Застосунок "Резерв+". Фото: РБК-Україна

Відтепер копію військово-облікованого документа можна згенерувати самостійно у застосунку "Резерв+" без черг у ЦНАПі чи ТЦК. У Міноборони поділилися покроковою інструкцією, як згенерувати документ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у вівторок, 2 липня.

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Як згенерувати копію документа

З 18 червня військово-обліковий документ у Резерв+ отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення.

"Копію можна використовувати у всіх ситуаціях, де це необхідно, наприклад, при прийомі на роботу чи отриманні послуг у ЦНАПі", — йдеться в повідомленні.

В першу чергу для генерації копії документу потрібно увійти в додаток "Резерв+" та оновити свої дані. Завантажте застосунок з App Store або Google Play, якщо ви ще не зробили цього. Введіть свої дані для входу, якщо ви вже зареєстровані. Якщо ні, пройдіть швидку реєстрацію.

Перший крок для генерації документа. Фото: Міноборони

Далі ви отримаєте документ з QR-кодом після чого зможете завантажити його у форматі PDF.

Другий крок. Фото: Міноборони

Як завантажити PDF-формат. Фото: Міноборони

Завантаження документу. Фото: Міноборони

Копію можна відправити собі на пошту, в месенджер або зберегти на Google Drive, радять у міністерстві.

Інструкція. Фото: Міноборони

Так ви отримаєте онлайн-версію свого військово-облікового документа, який згодом зможете роздрукувати.

Як має виглядати військово-обліковий документ. Фото: Міноборони

Нагадаємо, що згідно з новим законом про мобілізацію в Україні всі чоловіки призовного віку повинні носити з собою військово-обліковий документ. У випадку, якщо при перевірці його працівник ТЦК виявить порушення — громадянина можуть оштрафувати.

Раніше ми писали, що контроль за наявністю військово-облікового документу можуть проводити працівники територіальних центрів комплектування, поліцейські та прикордонники