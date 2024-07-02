Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Як згенерувати військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" — покрокова інструкція arrow

Як згенерувати військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" — покрокова інструкція

2 липня 2024 20:37
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко
Як самостійно згенерувати військово-обліковий документ через додаток "Резерв+" — інструкція
Застосунок "Резерв+". Фото: РБК-Україна
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко

Відтепер копію військово-облікованого документа можна згенерувати самостійно у застосунку "Резерв+" без черг у ЦНАПі чи ТЦК. У Міноборони поділилися покроковою інструкцією, як згенерувати документ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у вівторок, 2 липня.

Читайте також:

Як згенерувати копію документа

З 18 червня військово-обліковий документ у Резерв+ отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення.

"Копію можна використовувати у всіх ситуаціях, де це необхідно, наприклад, при прийомі на роботу чи отриманні послуг у ЦНАПі", — йдеться в повідомленні.

В першу чергу для генерації копії документу потрібно увійти в додаток "Резерв+" та оновити свої дані.  Завантажте застосунок з App Store або Google Play, якщо ви ще не зробили цього. Введіть свої дані для входу, якщо ви вже зареєстровані. Якщо ні, пройдіть швидку реєстрацію.

Як згенерувати військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" — покрокова інструкція - фото 1
Перший крок для генерації документа. Фото: Міноборони

Далі ви отримаєте документ з QR-кодом після чого зможете завантажити його у форматі PDF.

Як згенерувати військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" — покрокова інструкція - фото 2
Другий крок. Фото: Міноборони
Як згенерувати військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" — покрокова інструкція - фото 3
Як завантажити PDF-формат. Фото: Міноборони
Як згенерувати військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" — покрокова інструкція - фото 4
Завантаження документу. Фото: Міноборони

Копію можна відправити собі на пошту, в месенджер або зберегти на Google Drive, радять у міністерстві. 

Як згенерувати військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" — покрокова інструкція - фото 5
Інструкція. Фото: Міноборони

Так ви отримаєте онлайн-версію свого військово-облікового документа, який згодом зможете роздрукувати.

Як згенерувати військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" — покрокова інструкція - фото 6
Як має виглядати військово-обліковий документ. Фото: Міноборони

Нагадаємо, що згідно з новим законом про мобілізацію в Україні всі чоловіки призовного віку повинні носити з собою військово-обліковий документ. У випадку, якщо при перевірці його працівник ТЦК виявить порушення — громадянина можуть оштрафувати.

Раніше ми писали, що контроль за наявністю військово-облікового документу можуть проводити працівники територіальних центрів комплектування, поліцейські та прикордонники

війна Україна мобілізація Міністерство оборони документи війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані резерв

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо