Как с помощью Армия+ вернуться из СЗЧ - алгоритм действий

Военный на фронте. Фото иллюстративное: ua.depositphotos.com

Министерство обороны Украины напомнило военнослужащим о возможности возвращения на службу из самовольного оставления части (СОЧ) по упрощенной процедуре. Воспользоваться этой опцией можно через приложение Армия+ до 30 августа.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в пятницу, 6 июня.

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Как с помощью Армия+ вернуться из СОЧ

Чтобы воспользоваться процедурой, военнослужащий должен подать рапорт через приложение и дождаться подтверждения данных от Главного управления Военной службы правопорядка (ВСП). После получения подтверждения, у него есть 24 часа, чтобы прибыть в выбранный отдел ВСП. Там специалисты помогут оформить необходимые документы и организуют доставку в одну из воинских или резервных частей.

Далее ответственность переходит к командиру части — у него есть 72 часа, чтобы восстановить денежное обеспечение и социальные гарантии. Уже после возвращения на службу военнослужащий сможет подать рапорт на смену места службы, также через Армия+.

Важно: воспользоваться этой процедурой могут только те, кто совершил СОЧ до 10 мая. Военные, которые оставили часть после этой даты, могут вернуться только в ту часть, из которой ушли, а само восстановление на службе в таком случае может длиться месяцы.

Минобороны призывает не медлить и воспользоваться возможностью вернуться на службу быстро и с минимальными бюрократическими трудностями.

Как с помощью Армия+ вернуться из СОЧ. Фото: Генштаб

Напомним, что недавно после совершения тяжкого преступления военнослужащий отказался вернуться в часть, за что был осужден за дезертирство.

А на Полтавщине военнослужащего ВСУ привлекли к ответственности за самовольное оставление части. После первого побега он добровольно вернулся в подразделение, однако впоследствии снова самовольно покинул службу.