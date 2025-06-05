Солдат відмовився повертатися на службу після СЗЧ — яке покарання обрав для нього суд

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: Національна гвардія України

Військовий скоїв СЗЧ і не схотів повертатися на службу. Його визнали винним у дезертирстві.

Про це йдеться у вироку, який Білопільський районний суд Сумської області ухвалив 22 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 10 січня фігурант став навідником 2-го механізованого відділення 1-го механізованого взводу 7-ї механізованого роти. На цій посаді він брав участь в операціях угруповання військ "Курськ". Із місця тимчасової дислокації боєць утік 26 січня, а від 1 лютого перебував удома в Конотопі. Від повернення на військову службу фігурант після затримання відмовився, написавши відповідний рапорт. Пояснювати причину свого небажання служити не став.

Рішення суду

Під час судового засідання військовослужбовець визнав свою провину, але відмовився від надання показань. За дезертирство він проведе п'ять років у в'язниці. Рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

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