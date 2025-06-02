Двічі був у СЗЧ, але захотів продовжити службу в ЗСУ — яке рішення суду

Військовий сидить зі зброєю. Ілюстративне фото: depositphotos

У Полтавській області судили солдата Національної гвардії за втечу з підрозділу. Після того, як військовий самостійно повернувся, пішов у СЗЧ вдруге.

Про це йдеться у вироку оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, військовий служив у Нацгвардії на посаді гранатометника. Він двічі самовільно залишав підрозділ — у січні-березні та березні-квітні 2025 року, не маючи для цього законних підстав.

У травні 2025 року чоловіка затримали в Києві та відкрили кримінальну справу. Свою вину чоловік визнав частково. Він пояснив, що перший раз пішов у СЗЧ, бо був незгодний із висновком ВЛК, тому вирішив ще раз пройти медогляд. Оскільки його "не клали на стаціонар" через те, що він військовий, солдат повернувся до підрозділу.

Вдруге він втік, бо в підрозділі з метою покарання на нього фізично та психологічно тиснули, через що солдат був змушений викликати правоохоронців. Однак він пояснив, що замість того, щоб покарати винних командування відвезло його до лікарні перевірити на стан сп'яніння, звідки він і подався до Києва.

Підсудний наголосив, що не хотів ухилитися від служби, тому його втеча не пов'язана з дезертирством, а лише з СЗЧ. Також він побажав повернутися назад на службу на посаду гранатометника.

Рішення суду

Суд проаналізував деталі справи та визнав солдата винним за статтею "Самовільне залишення військової частини або місця служби" КК України. Таким чином військовий отримав позбавлення волі на строк п`ять років та один місяць. Цей вирок ще підлягає оскарженню в апеляційному суді.

Скриншот вироку суду

Нагадаємо, що в Одеській області судили військового за крадіжку. Чоловіка піймали на гарячому, коли він намагався поцупити ноутбук.

Також у Чернігові перед судом постав військовий, який виманював гроші в жінки, представившись працівником ТЦК.