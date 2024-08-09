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Как оформить бронирование от мобилизации онлайн и кто имеет на это право

9 августа 2024 09:30
Семён Дрозд - Редактор
Семён Дрозд
Редактор
ТЦК посещать не нужно - как оформить бронирование от мобилизации онлайн
Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE
Семён Дрозд - Редактор
Семён Дрозд
Редактор

Критически важные предприятия теперь могут бронировать своих работников через портал "Дія". Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) больше посещать не придется.

Об этом сообщил заместитель председателя Запорожской областной военной администрации по цифровому развитию Владимир Чередниченко на брифинге.

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Как оформить бронирование от мобилизации онлайн

Чередниченко объясняет, что для того, чтобы забронировать работников, руководитель предприятия подает заявку на портале "Дія", указывая данные ответственного лица, например руководителя кадрового отдела. После заполнения необходимой информации руководитель подтверждает заявку своей электронной цифровой подписью.

Заместитель председателя Запорожской ОВА отмечает, что если все данные поданы корректно, статус бронирования предоставляется автоматически в течение часа.

"Если военнообязанный сотрудник не уточнил данные в ТЦК, находится в розыске или предприятие не платит необходимые налоги, поступает отказ в бронировании с указанием причины. Информация в реестре "Оберіг" обновляется также автоматически", — сказал он.

По словам чиновника, статус бронирования действует в течение 12 месяцев с момента присвоения предприятию статуса критически важного или в течение контракта с Министерством обороны.

"Если необходимо увеличить количество забронированных работников или обновился персонал, срок бронирования все равно не меняется", — подчеркнул Чередниченко.

Он подчеркнул, что получить статус "критически важного" можно через профильное министерство или областную военную администрацию.

"Такое предприятие должно быть важным для поддержания жизнедеятельности области или обороноспособности страны", — подытожил чиновник.

Кто может получить бронирование

Отсрочку от мобилизации могут получить работники органов государственной власти, местного самоуправления, компаний и организаций, важных для армии, предприятий, обеспечивающих экономику и жизнедеятельность населения.

Также бронирование могут получить работники учреждений ООН, международных судов и организаций, в которых Украина является участником или наблюдателем.

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