Мобилизация в Украине — сколько людей сформировали военно-учетный документ в Дії

Приложение "Дія" на телефоне. Фото: Новини.LIVE

Недавно на портале "Дія" запустили сервис для формирования военно-учетного документа онлайн всего за несколько нажатий. По состоянию на 8 августа уже более 40 тысяч украинцев воспользовались этой услугой.

Об этом сообщила пресс-служба "Дія" в четверг, 8 августа.

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Военно-учетный документ в "Дії"

В ведомстве отметили, что при трудоустройстве на работу или для проезда блокпоста украинцам обязательно необходим военно-учетный документ с QR-кодом. А в "Дії" его можно сформировать всего за несколько минут.

"Дія" позаботилась, чтобы вы могли сформировать документ за несколько кликов на портале. Неделю как запустили сервис — и уже 40 000+ украинцев сформировали документ", — говорится в сообщении.

Как известно, при необходимости его можно распечатать или хранить в электронной версии, ведь документ из "Дії" имеет такую же юридическую силу, как и бумажный или приложение Резерв+.

"Это удобно, потому что каждый может проверить корректность информации в реестре Оберіг, в том числе о бронировании", — подчеркнули в "Дії".

Как получить документ

Для того чтобы сформировать военно-учетный документ в "Дії", военнообязанному необходимо:

Авторизоваться на портале "Дія". Выбрать сервис Военно-учетный документ. Подать заявление. Подписать заявление электронной подписью.

После этих простых шагов 10 минут документ поступит в кабинет гражданина.