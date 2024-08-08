Мобилизация в Украине — сколько людей сформировали военно-учетный документ в Дії

Стало известно, сколько украинцев сформировали военно-учетный документ через "Дію"
Недавно на портале "Дія" запустили сервис для формирования военно-учетного документа онлайн всего за несколько нажатий. По состоянию на 8 августа уже более 40 тысяч украинцев воспользовались этой услугой.
Об этом сообщила пресс-служба "Дія" в четверг, 8 августа.
Военно-учетный документ в "Дії"
В ведомстве отметили, что при трудоустройстве на работу или для проезда блокпоста украинцам обязательно необходим военно-учетный документ с QR-кодом. А в "Дії" его можно сформировать всего за несколько минут.
"Дія" позаботилась, чтобы вы могли сформировать документ за несколько кликов на портале. Неделю как запустили сервис — и уже 40 000+ украинцев сформировали документ", — говорится в сообщении.
Как известно, при необходимости его можно распечатать или хранить в электронной версии, ведь документ из "Дії" имеет такую же юридическую силу, как и бумажный или приложение Резерв+.
"Это удобно, потому что каждый может проверить корректность информации в реестре Оберіг, в том числе о бронировании", — подчеркнули в "Дії".
Как получить документ
Для того чтобы сформировать военно-учетный документ в "Дії", военнообязанному необходимо:
- Авторизоваться на портале "Дія".
- Выбрать сервис Военно-учетный документ.
- Подать заявление.
- Подписать заявление электронной подписью.
После этих простых шагов 10 минут документ поступит в кабинет гражданина.
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