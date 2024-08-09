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Як оформити бронювання від мобілізації онлайн та хто має на це право

9 серпня 2024 09:30
Семен Дрозд - Редактор
Семен Дрозд
Редактор
ТЦК відвідувати не потрібно — як оформити бронювання від мобілізації онлайн
Додаток "Дія". Фото: Новини.LIVE
Семен Дрозд - Редактор
Семен Дрозд
Редактор

Критично важливі підприємства тепер можуть бронювати своїх працівників через портал "Дія". Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) більше відвідувати не доведеться.

Про це повідомив заступник голови Запорізької обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку Володимир Чередніченко на брифінгу.

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Як оформити бронювання від мобілізації онлайн

Чередніченко пояснює, що для того, аби забронювати працівників, керівник підприємства подає заявку на порталі "Дія", зазначаючи дані відповідальної особи, наприклад керівника кадрового відділу. Після заповнення необхідної інформації керівник підтверджує заявку своїм електронним цифровим підписом.

Заступник голови Запорізької ОВА зазначає, що якщо всі дані подані коректно, статус бронювання надається автоматично протягом години.

"Якщо військовозобов’язаний співробітник не уточнив дані в ТЦК, перебуває в розшуку або підприємство не сплачує необхідні податки, надходить відмова в бронюванні ыз зазначенням причини. Інформація в реєстрі "Оберіг" оновлюється також автоматично", — сказав він.

За словами посадовця, статус бронювання діє протягом 12 місяців з моменту присвоєння підприємству статусу критично важливого або протягом дії контракту з Міністерством оборони.

"Якщо необхідно збільшити кількість заброньованих працівників або оновився персонал, строк бронювання все одно не змінюється", — підкреслив Чередніченко.

Він наголосив, що отримання статусу "критично важливого" можливо через профільне міністерство або обласну військову адміністрацію.

"Таке підприємство має бути необхідним для підтримки життєдіяльності області або обороноздатності країни", — підсумував посадовець.

Хто може отримати бронювання

Відстрочку від мобілізації можуть отримати працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, компаній і організацій, важливих для армії, підприємств, що забезпечують економіку та життєдіяльність населення.

Також бронювання можуть отримати працівники установ ООН, міжнародних судів і організацій, де Україна є учасником або спостерігачем.

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