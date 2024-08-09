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"Азову" нужны командиры пожарных отделений — какие условия и требования

9 августа 2024 03:28
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" - какие условия труда предлагают командирам пожарных отделений
Иллюстративное изображение одесского пожарного. Фото: ГСЧС Украины
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бойцы из бригады "Азов" ищут на работу командиров пожарных отделений. Высшее образование не нужно, однако должен быть стаж по профессии не менее двух лет. В месяц можно заработать до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 8 августа.

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Вакансия командира пожарного отделения в "Азове". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Лицо, присоединяющееся к бригаде, будет иметь определенные обязанности. В частности, бойцы ожидают, что это будет человек, который:

  • осуществляет и координирует боевую готовность подчиненных отделения по выполнению поставленных перед ними задач;
  • организует выполнение приказов высшего командования по пожаротушению, следит за соблюдением личным составом правил безопасности при выполнении работ;
  • организовывает и проводит работы по эвакуации людей из ячеек и зоны пожара;
  • оценивает при исполнении обязанностей руководителя тушения пожара обстановку по внешним признакам и по данным разведки;
  • определяет решающее направление боевых действий, принимает решения и отдает приказы, распоряжения подчиненным отделения по тушению пожара;
  • осуществляет контроль состояния противопожарного режима, соблюдения норм безопасности труда при несении караульной службы и выполнении боевых действий;
  • участвует в пожарно-тактических занятиях и учебах, руководит работой отделения во время их проведения;
  • организовывает и проводит занятия по пожарно-строевой подготовке с подчиненными отделения.

Для того чтобы претендовать на должность, есть три требования. У человека должно быть:

  • гражданство Украины;
  • полное общее среднее и профессиональное обучение с получением образовательно-квалификационного уровня "квалифицированный рабочий" по соответствующей рабочей профессии;
  • стаж работы по профессии — не менее 2 лет.

За это бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
  • денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

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