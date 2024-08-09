Работа в "Азов" - какие условия труда предлагают командирам пожарных отделений

Иллюстративное изображение одесского пожарного. Фото: ГСЧС Украины

Бойцы из бригады "Азов" ищут на работу командиров пожарных отделений. Высшее образование не нужно, однако должен быть стаж по профессии не менее двух лет. В месяц можно заработать до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 8 августа.

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Работа в "Азове"

Лицо, присоединяющееся к бригаде, будет иметь определенные обязанности. В частности, бойцы ожидают, что это будет человек, который:

осуществляет и координирует боевую готовность подчиненных отделения по выполнению поставленных перед ними задач;

организует выполнение приказов высшего командования по пожаротушению, следит за соблюдением личным составом правил безопасности при выполнении работ;

организовывает и проводит работы по эвакуации людей из ячеек и зоны пожара;

оценивает при исполнении обязанностей руководителя тушения пожара обстановку по внешним признакам и по данным разведки;

определяет решающее направление боевых действий, принимает решения и отдает приказы, распоряжения подчиненным отделения по тушению пожара;

осуществляет контроль состояния противопожарного режима, соблюдения норм безопасности труда при несении караульной службы и выполнении боевых действий;

участвует в пожарно-тактических занятиях и учебах, руководит работой отделения во время их проведения;

организовывает и проводит занятия по пожарно-строевой подготовке с подчиненными отделения.

Для того чтобы претендовать на должность, есть три требования. У человека должно быть:

гражданство Украины;

полное общее среднее и профессиональное обучение с получением образовательно-квалификационного уровня "квалифицированный рабочий" по соответствующей рабочей профессии;

стаж работы по профессии — не менее 2 лет.

За это бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы: