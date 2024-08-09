Работа в "Азов" - какие условия труда предлагают командирам пожарных отделений

"Азову" нужны командиры пожарных отделений — какие условия и требования
9 августа 2024 03:28
Иллюстративное изображение одесского пожарного. Фото: ГСЧС Украины
Бойцы из бригады "Азов" ищут на работу командиров пожарных отделений. Высшее образование не нужно, однако должен быть стаж по профессии не менее двух лет. В месяц можно заработать до 125 тысяч гривен.
Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 8 августа.
Читайте также:
Работа в "Азове"
Лицо, присоединяющееся к бригаде, будет иметь определенные обязанности. В частности, бойцы ожидают, что это будет человек, который:
- осуществляет и координирует боевую готовность подчиненных отделения по выполнению поставленных перед ними задач;
- организует выполнение приказов высшего командования по пожаротушению, следит за соблюдением личным составом правил безопасности при выполнении работ;
- организовывает и проводит работы по эвакуации людей из ячеек и зоны пожара;
- оценивает при исполнении обязанностей руководителя тушения пожара обстановку по внешним признакам и по данным разведки;
- определяет решающее направление боевых действий, принимает решения и отдает приказы, распоряжения подчиненным отделения по тушению пожара;
- осуществляет контроль состояния противопожарного режима, соблюдения норм безопасности труда при несении караульной службы и выполнении боевых действий;
- участвует в пожарно-тактических занятиях и учебах, руководит работой отделения во время их проведения;
- организовывает и проводит занятия по пожарно-строевой подготовке с подчиненными отделения.
Для того чтобы претендовать на должность, есть три требования. У человека должно быть:
- гражданство Украины;
- полное общее среднее и профессиональное обучение с получением образовательно-квалификационного уровня "квалифицированный рабочий" по соответствующей рабочей профессии;
- стаж работы по профессии — не менее 2 лет.
За это бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:
- официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
- денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.
Читайте Новини.LIVE!