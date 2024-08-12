Минобороны создало инструкцию, как зарегистрироваться в Армія+

Телефон в руках. Иллюстративное фото: Армія Inform

В Украине запустили специальное приложение для военнослужащих "Армія+". В Министерстве обороны была создана видеоинструкция, как в нем авторизоваться.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Минобороны в Telegram в понедельник, 12 августа.

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Авторизация в приложении Армія+

Как зарегистрироваться в Армія+:

выберите "Вхід з ID.GOV.UA" — дождитесь авторизации;

нажмите "создать защитный код" — выдумайте код из шести цифр и запомните, введите его повторно для подтверждения;

нажмите "++" на гостином экране — откроется обработка заявки. Информация из реестра "Оберіг" может поступать некоторое время;

разрешите уведомление, чтобы сразу узнать результат;

дождитесь уведомления и используйте приложение;

Если вы забыли пароль, его можно восстановить:

нажмите "не помню код для входа" — откроется экран сброса кода;

нажмите "Авторизироваться", пройдите ее повторно и установите код.

В Минобороны отметили, что загрузить приложение можно только в Play Market и App Store. Нельзя доверять сторонним сайтам и непроверенным ссылкам в мессенджерах и соцсетях.