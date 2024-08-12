Міноборони створило інструкцію, як зареєструватися в Армія+

Телефон в руках. Ілюстративне фото: Армія Inform

В Україні запустили спеціальний додаток для військовослужбовців "Армія+". У Міністерстві оборони створили відеоінструкцію, як у ньому авторизуватися.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Міноборони у Telegram у понеділок, 12 серпня.

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Авторизація у застосунку Армія+

Як зареєструватися в Армія+:

оберіть "Вхід з ID.GOV.UA " — дочекайтеся авторизації;

натисніть "створити код захисту" — вигадайте код з шести цифр та запам'ятайте, введіть його повторно для підтвердження;

натисніть "++" на вітальному екрані — відкриється опрацювання заявки. Інформація з реєстру "Оберіг" може надходити деякий час;

дозвольте сповіщення, аби одразу дізнатися про результат;

дочекайтеся сповіщення та користуйтеся застосунком;

Якщо ви забули пароль, його можна відновити:

натисність "не пам'ятаю код для входу" — відкриється екран скидання коду;

натисніть "авторизуватися", пройдіть її повторно та встановіть код.

У Міноборони наголосили, що завантажити застосунок можна лише у Play Market та App Store. Не можна довіряти стороннім сайтам та неперевіреним посиланням у мессенджерах й соцмережах.