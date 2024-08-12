Міноборони створило інструкцію, як зареєструватися в Армія+

Як авторизуватися в застосунку Армія+ — інструкція від Міноборони
12 серпня 2024 18:54
Телефон в руках. Ілюстративне фото: Армія Inform
В Україні запустили спеціальний додаток для військовослужбовців "Армія+". У Міністерстві оборони створили відеоінструкцію, як у ньому авторизуватися.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба Міноборони у Telegram у понеділок, 12 серпня.
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Авторизація у застосунку Армія+
Як зареєструватися в Армія+:
- оберіть "Вхід з ID.GOV.UA " — дочекайтеся авторизації;
- натисніть "створити код захисту" — вигадайте код з шести цифр та запам'ятайте, введіть його повторно для підтвердження;
- натисніть "++" на вітальному екрані — відкриється опрацювання заявки. Інформація з реєстру "Оберіг" може надходити деякий час;
- дозвольте сповіщення, аби одразу дізнатися про результат;
- дочекайтеся сповіщення та користуйтеся застосунком;
Якщо ви забули пароль, його можна відновити:
- натисність "не пам'ятаю код для входу" — відкриється екран скидання коду;
- натисніть "авторизуватися", пройдіть її повторно та встановіть код.
У Міноборони наголосили, що завантажити застосунок можна лише у Play Market та App Store. Не можна довіряти стороннім сайтам та неперевіреним посиланням у мессенджерах й соцмережах.
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