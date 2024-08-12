Резерв+ будет иметь новые функции — онлайн-рекрутинг и другие новации

Приложение "Резерв+". Фото: dev.ua

Осенью 2024 года в мобильном приложении "Резерв+" ожидаются новые функции. Министерство обороны планирует запустить онлайн-рекрутинг на базе приложения.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет "Украинская правда" в понедельник, 12 августа.

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По словам Черногоренко, благодаря этой функции люди смогут присоединиться к войску по собственному желанию, но в соответствии с запросом, который будет формироваться Генеральным штабом ВСУ.

Электронный военный билет в "Резерв+" приравнен к бумажному. Но работники ТЦК, полиции или ГНСУ иногда игнорируют этот факт. Бывают случаи, когда они отказываются принимать у военнообязанных электронный документ, а требуют бумажный, говорят в Минобороны.

Если гражданин сталкивается с тем, что представители ТЦК, полиции или ГПСУ требуют бумажный документ, он имеет право запросить персональные данные этих должностных лиц. Также он может обратиться к поддержке "Резерв+", фиксирующей и анализирующей каждый случай. Далее в зависимости от проблемы ее решают в координации с представителями Сухопутных сил, Министерства внутренних дел или ТЦК.

Екатерина Черногоренко отмечает, что с начала функционирования "Резерв+" в поддержку приложения поступило ориентировочно 30 таких обращений от военнообязанных.

Замминистра обороны также уверяет, что МОУ не собирается внедрять электронные повестки, поскольку для этого нет законодательной основы.