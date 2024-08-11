Де брати зразки для написання рапорту військовим ЗСУ

Військові ЗСУ оформлюють документи. Фото: Міноборони України

У Міністерстві оборони України затвердили порядок оформлення та подання рапортів військовослужбовцями та алгоритм розгляду. Також у Міноборони зібрали зразки усіх документів, які можуть знадобитися військовим ЗСУ.

Текст наказу "Порядок організації роботи з рапортами військовослужбовців у системі Міністерства оборони України" вже підписав міністр оборони Рустем Умєров.

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Шлях рапорту. Фото: скриншот

Які бувають рапорти

Рапорти треба подавати в усній або письмовій (паперовій або електронній) формах. Військовослужбовець має право усно рапортувати за допомогою технічних засобів.

Усні рапорти розглядаються негайно. Паперові рапорти розглядаються за терміни:

не пізніше ніж за 48 годин із часу подання, якщо це стосується питань військової дисципліни, обов'язків особового складу під час виконання бойових наказів (розпоряджень), збереження життя та здоров'я особового складу, відпустки за сімейними обставинами та інших поважних причин;

не більше як впродовж 14 днів — з інших питань.

Зразок рапорту на вільну тему. Фото: скриншот

Хто розглядає рапорти

Якщо безпосередній начальник військовослужбовця не може розв'язати питання, треба звертатися до наступного прямого начальника. Командири мають відповідати на паперовий рапорт накладенням резолюції.

Непогодження рапорту безпосереднім та/або прямими командирами (начальниками) не завада тому, щоб рапорт міг піти вище, до посадовця, уповноваженого ухвалювати рішення про тему рапорту.

Відмова у задоволенні рапорту має бути вмотивованою

Усі рапорти, які має розглядати командир військової частини, попередньо обов'язково реєструються в службі діловодства.

Рапорт в електронній формі створюють та подають за допомогою засобів СЕДО, порталу "Армія+" та інших інформаційно-комунікаційних систем, які введені в експлуатацію в системі Міноборони України. Електронний рапорт, у якому є службова чи таємна інформація, подається виключно через інформаційно-комунікаційні системи Міноборони або ЗСУ, які призначені для обміну такими даними, щоби не порушувати секретність.

Підписують та погоджують електронний рапорт в "Армії+" через кваліфікований електронний підпис (зокрема й через "Дія.Підпис") та/або удосконалений електронний підпис.

Фрагмент наказу Міноборони. Фото: скриншот

Зразки рапортів

Також на сайті Міноборони розміщено всі зразки для написання рапортів за категоріями: грошове забезпечення, звільнення, відпустка, лікування, переміщення, ВЛК та інші. Документи можна завантажити у форматі PDF та DOCX за посиланням.

Зразки рапортів на відпустку. Фото: скриншот