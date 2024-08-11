Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Як правильно подавати рапорт та хто його розглядає — роз'яснення Міноборони arrow

Як правильно подавати рапорт та хто його розглядає — роз'яснення Міноборони

11 серпня 2024 14:48
Сергій Вовк - Редактор
Сергій Вовк
Редактор
Де брати зразки для написання рапорту військовим ЗСУ
Військові ЗСУ оформлюють документи. Фото: Міноборони України
Сергій Вовк - Редактор
Сергій Вовк
Редактор

У Міністерстві оборони України затвердили порядок оформлення та подання рапортів військовослужбовцями та алгоритм розгляду. Також у Міноборони зібрали зразки усіх документів, які можуть знадобитися військовим ЗСУ. 

Текст наказу "Порядок організації роботи з рапортами військовослужбовців у системі Міністерства оборони України" вже  підписав міністр оборони Рустем Умєров.

Читайте також:
Як правильно подавати рапорт та хто його розглядає — роз'яснення Міноборони - фото 1
Шлях рапорту. Фото: скриншот

Які бувають рапорти

Рапорти треба подавати в усній або письмовій (паперовій або електронній) формах. Військовослужбовець має право усно рапортувати за допомогою технічних засобів.

Усні рапорти розглядаються негайно. Паперові рапорти розглядаються за терміни:

  • не пізніше ніж за 48 годин із часу подання, якщо це стосується питань військової дисципліни, обов'язків особового складу під час виконання бойових наказів (розпоряджень), збереження життя та здоров'я особового складу, відпустки за сімейними обставинами та інших поважних причин;
  • не більше як впродовж 14 днів — з інших питань.
Як правильно подавати рапорт та хто його розглядає — роз'яснення Міноборони - фото 2
Зразок рапорту на вільну тему. Фото: скриншот

Хто розглядає рапорти

Якщо безпосередній начальник військовослужбовця не може розв'язати питання, треба звертатися до наступного прямого начальника. Командири мають відповідати на паперовий рапорт накладенням резолюції.

Непогодження рапорту безпосереднім та/або прямими командирами (начальниками) не завада тому, щоб рапорт міг піти вище, до посадовця, уповноваженого ухвалювати рішення про тему рапорту.

Відмова у задоволенні рапорту має бути вмотивованою

Усі рапорти, які має розглядати командир військової частини, попередньо обов'язково реєструються в службі діловодства.

Рапорт в електронній формі створюють та подають за допомогою засобів СЕДО, порталу "Армія+" та інших інформаційно-комунікаційних систем, які введені в експлуатацію в системі Міноборони України. Електронний рапорт, у якому є службова чи таємна інформація, подається виключно через інформаційно-комунікаційні системи Міноборони або ЗСУ, які призначені для обміну такими даними, щоби не порушувати секретність.

Підписують та погоджують електронний рапорт в "Армії+" через кваліфікований електронний підпис (зокрема й через "Дія.Підпис") та/або удосконалений електронний підпис.

Як правильно подавати рапорт та хто його розглядає — роз'яснення Міноборони - фото 3
Фрагмент наказу Міноборони. Фото: скриншот

Зразки рапортів

Також на сайті Міноборони розміщено всі зразки для написання рапортів за категоріями: грошове забезпечення, звільнення, відпустка, лікування, переміщення, ВЛК та інші. Документи можна завантажити у форматі PDF та DOCX за посиланням

Як правильно подавати рапорт та хто його розглядає — роз'яснення Міноборони - фото 4
Зразки рапортів на відпустку. Фото: скриншот
Як правильно подавати рапорт та хто його розглядає — роз'яснення Міноборони - фото 5
Зразок рапорту на відпустку за сімейними обставинами. Фото: скриншот

Також важливі новини дня по темі:

війна Міноборони ЗСУ армія документи війна в Україні рапорт Армія+

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:23 Драма на Олімпіаді — у тренера збірної Узбекистану зупинилося серце на турнірі

15:23 На розробку цифрової мапи громади Одещини витратять понад 13 млн гривень

15:22 У Львові вперше встановлюють кассельські бордюри на зупинках — де тривають роботи

15:22 В Бундесвері назвали точний термін підготовки Німеччини до війни

14:49 На Одещині продовжують демонтувати російськомовні вивіски

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

14:48 Як правильно подавати рапорт та хто його розглядає — роз'яснення Міноборони

14:42 Де і коли дивитися церемонію закриття Літньої Олімпіади-2024 у Парижі

14:41 На Львівщині шукають виробників антен для військових

14:37 Мешканець Полтави зливав інформацію, де ТЦК роздають повістки — як його покарав суд

14:18 На Одещині затримали кулінарів, які прямували до Молдови

15:23 Драма на Олімпіаді — у тренера збірної Узбекистану зупинилося серце на турнірі

15:23 На розробку цифрової мапи громади Одещини витратять понад 13 млн гривень

15:22 У Львові вперше встановлюють кассельські бордюри на зупинках — де тривають роботи

15:22 В Бундесвері назвали точний термін підготовки Німеччини до війни

14:49 На Одещині продовжують демонтувати російськомовні вивіски

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

14:48 Як правильно подавати рапорт та хто його розглядає — роз'яснення Міноборони

14:42 Де і коли дивитися церемонію закриття Літньої Олімпіади-2024 у Парижі

14:41 На Львівщині шукають виробників антен для військових

14:37 Мешканець Полтави зливав інформацію, де ТЦК роздають повістки — як його покарав суд

14:18 На Одещині затримали кулінарів, які прямували до Молдови

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

10 серпня 2024
Text

23:52 Російський опозиціонер відповів, чи піде Путін на переговори після ситуації в Курській області

Text

17:09 Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

9 серпня 2024
Text

23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Text

22:52 Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

Text

21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

Text

21:00 Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиціонує себе як альтернативу США — Гриценко пояснила, що про це свідчить

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

17:50 Паніка серед росіян та чи помститься Кремль за Курську область — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови