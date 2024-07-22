Каких масштабов достигает теневое экономическое бронирование в Украине

Дмитрий Наталуха. Фото: sluga-narodu.com

В Верховной Раде разрабатывают схему, благодаря которой удастся привлечь в бюджет около пяти миллиардов долларов. В настоящее время ежегодные объемы теневого бронирования в Украине составляют от 700 миллионов долларов до двух миллиардов долларов.

Об этом в эфире проекта "Ночной дозор" в воскресенье, 21 июля, сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

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Представитель Верховной Рады отметил, что схему стратегического бронирования народные депутаты уже утвердили. На данный момент остается только отыскать способ, чтобы эти расходы шли не "в тень", а в государственный бюджет. В случае, если один из проектов удастся воплотить в жизнь, в государственную казну привлекут пять миллиардов долларов, что составляет 40% дополнительного бюджета на армию.

"Есть действительно три возможных сценария. Сценарий номер один — оставить все как есть. Есть какой-то хаос, ничего с ним не сделать, его не трогать, и пусть он закрепит теневое экономическое бронирование", — отметил председатель профильного комитета Верховной Рады.

По мнению политика, наиболее справедливым является сценарий, при котором бронируют всю экономику, а 50% работников получают бронь от военного призыва. Таким образом, можно решить проблему безработицы, однако для этого придется повысить налоги.

"Схема наиболее справедливая и позволит бизнесу не нести дополнительных затрат и иметь возможность сохранить бизнес и сотрудников. Есть нюанс: если мы бронируем всю экономику и на каждом предприятии бронируем 50% военнообязанных, то тогда у нас уровень безработицы упадет до нуля", — объяснил Наталуха.

Ранее замминистра экономики Украины Виталий Киндратив назвал количество людей, которых можно забронировать от мобилизации. По его данным, это около 1,2 миллиона граждан. Пока же забронированных только около 800 тысяч.

Также мы сообщали, что в мобильном приложении "Дія" появилась услуга экономического бронирования. Выписку о бронировании можно будет скачать на портале "Дія" и при необходимости распечатать.