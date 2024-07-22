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Голова профільного комітету ВР повідомив про масштаби тіньового економічного бронювання

22 липня 2024 08:10
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Яких масштабів сягає тіньове економічне бронювання в Україні
Дмитро Наталуха. Фото: sluga-narodu.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У Верховній Раді розробляють схему, завдяки якій вдасться залучити до бюджету близько п'яти мільярдів доларів. Наразі щорічні обсяги тіньового бронюванння в Україні становлять від 700 мільйонів доларів до двох мільярдів доларів.

Про в ефірі проєкту "Нічна варта" в неділю, 21 липня, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

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Представник Верховної Ради зазначив, що схему стратегічного бронювання народні депутати вже затвердили. Наразі потрібно лише відшукати спосіб, щоб ці витрати йшли не "в тінь", а до державного бюджету. У разі, якщо один із проєктів вдасться втілити в життя, до держказни залучать п'ять мільярдів доларів, що становить 40% додаткового бюджету на армію.

"Є насправді три можливих сценарії. Сценарій номер один — лишити все як є. Є якийсь хаос, нічого з ним не вдіяти, його не чіпати і нехай він закріпить тіньове економічне бронювання", — зазначив голова профільного комітету Верховної Ради.

На думку політика, найбільш справедливим є сценарій, за умови якого бронюють усю економіку, а 50% працівників отримують бронь від військового призову. Таким чином можна вирішити проблему безробіття, однак задля цього доведеться підвищити податки.

"Схема найбільш справедлива і дасть можливість бізнесу не нести додаткових витрат і мати можливість зберегти бізнес і співробітників. Є нюанс: якщо ми бронюємо всю економіку і в кожному підприємстві бронюємо 50% військовозобов'язаних, то тоді у нас рівень безробіття впаде до нуля", — пояснив Наталуха.

Раніше заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів назвав кількість людей, яких можна забронювати від мобілізації. За його даними, це приблизно 1,2 мільйона громадян. Наразі ж заброньованих лише близько 800 тисяч.

Також ми повідомляли, що в мобільному застосунку "Дія" з'явилася послуга економічного бронювання. Витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі "Дія" й за потреби роздрукувати.

Верховна Рада політики мобілізація бронювання економічне бронювання

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