Стало известно, сколько бойцов ВСУ совершили СОЧ и дезертирство

Генпрокуратура дала статистику СЗЧ и дезертирства — какие цифры
Офис генерального прокурора подытожил случаи самовольного оставления воинских частей (СОЧ) с начала широкомасштабного вторжения РФ. Всего зафиксировано более 200 тысяч подобных дел.
Такая информация содержится в ответе Офиса генпрокурора на запрос УП.
Какая статистика СОЧ
Согласно данным, за весь период по статье 407 УК (то есть по СОЧ) было открыто более 200 тысяч уголовных дел. Общее количество зарегистрированных производств по этой статье составляет: 6988 в 2022 году, 17658 в 2023 году, 67840 в 2024 году и 110511 за семь месяцев 2025 года.
По статье 408 УКУ (дезертирство) было открыто более 50 тысяч уголовных дел. В 15564 делах по статье 407 УКУ и в 1248 делах по статье 408 УКУ лицам сообщено о подозрении.
Напомним, ранее директор ГБР Алексей Сухачев сообщил, сколько бойцов вернулись из СОЧ с 29 ноября прошлого года. Таких военных более 29 тысяч.
Также сообщалось, как вернуться из СОЧ по упрощенной процедуре.
