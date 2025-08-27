Видео
Генпрокуратура дала статистику СЗЧ и дезертирства — какие цифры

Генпрокуратура дала статистику СЗЧ и дезертирства — какие цифры

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 04:30
Стало известно, сколько бойцов ВСУ совершили СОЧ и дезертирство
Военный ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

Офис генерального прокурора подытожил случаи самовольного оставления воинских частей (СОЧ) с начала широкомасштабного вторжения РФ. Всего зафиксировано более 200 тысяч подобных дел.

Такая информация содержится в ответе Офиса генпрокурора на запрос УП.

Читайте также:

Какая статистика СОЧ

Генпрокуратура дала статистику СЗЧ и дезертирства — какие цифры - фото 1
Статистика СОЧ и дезертирства. Фото: УП

Согласно данным, за весь период по статье 407 УК (то есть по СОЧ) было открыто более 200 тысяч уголовных дел. Общее количество зарегистрированных производств по этой статье составляет: 6988 в 2022 году, 17658 в 2023 году, 67840 в 2024 году и 110511 за семь месяцев 2025 года.

По статье 408 УКУ (дезертирство) было открыто более 50 тысяч уголовных дел. В 15564 делах по статье 407 УКУ и в 1248 делах по статье 408 УКУ лицам сообщено о подозрении.

Напомним, ранее директор ГБР Алексей Сухачев сообщил, сколько бойцов вернулись из СОЧ с 29 ноября прошлого года. Таких военных более 29 тысяч.

Также сообщалось, как вернуться из СОЧ по упрощенной процедуре.

ВСУ Офис генерального прокурора армия дезертир СОЧ статистика
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
