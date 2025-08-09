Як після СЗЧ повернутися до війська за спрощеною процедурою — у МОУ надали алгоритм дій

Силуети військовослужбовців. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

До 30 серпня військові, які скоїли СЗЧ до 10 травня, можуть поновитися на службі за спрощеною процедурою через застосунок "Армія+". Для цього потрібно подати відповідний рапорт.

Про це 8 серпня повідомили в Міністерстві оборони України.

Як повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою

Для поновлення на служби військовослужбовець має надіслати рапорт у застосунку "Армія+". Після отримання рапорту з бійцем має зв'язатися, щоб підтвердити його дані, Головне управління Військової служби правопорядку.

Упродовж доби з моменту погодження рапорту у військовослужбовця час, щоб прибути до відділу Військової служби правопорядку, який він обрав, коли подавав заяву на повернення на службу. Там військовослужбовцю оформлять документи, зроблять припис або допоможуть безпечно дістатися до однієї з резервних військових частин. Аби відновити грошові виплати та соціальні гарантії бійця, у командира такого батальйону буде три доби.

Як після повернення із СЗЧ подати рапорт на зміну місця служби:

на екрані з питанням "Чому бажаєте змінити частину" обрати пункт "Повертаюся на службу після СЗЧ";

додати до рапорту рекомендаційний лист від військової частини, де плануєш служити;

зазначити в рекомендаційному листі поточну посаду в батальйоні резерву;

на екрані "Додаткові документи" додати довідку про те, що СЗЧ було вчинене вперше: такий документ можна отримати у представника Військової служби правопорядку в батальйоні резерву.

Бійці, які пішли у СЗЧ після 10 травня, можуть повернутися лише у свою військову частину. Процес поновлення для них триватиме впродовж кількох місяців.

