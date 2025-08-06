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Скільки бійців повернулися із СЗЧ за вісім місяців — дані ДБР

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 04:30
Скільки військових повернулися із СЗЧ на службу від кінця листопада 2024 року
Олексій Сухачов. Фото: Генеральна прокуратура України

Упродовж останніх восьми місяців до війська повернулися понад 29 тисяч бійців, які самовільно залишили службу. Йдеться про період від 29 листопада минулого року, коли набув чинності спрощений механізм повернення на службу тих, хто скоїв СЗЧ уперше.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфекс-Україна" повідомив директор ДБР Олексій Сухачов.

Повернення на службу після СЗЧ

За словами Сухачова, спрощений механізм повернення  із СЗЧ дозволяє бійцям продовжити службу та поновити забезпечення, зокрема грошове, продовольче й речове. Більш швидку процедуру повернення до військової частини після втечі з неї без дозволу командування розробили ДБР, військова служба правопорядку ЗСУ, Нацполіція та Офіс Генпрокурора.

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Кримінальної відповідальності бійці, які вчинили СЗЧ, можуть уникнути, якщо відповідне рішення ухвалить суд.

Нагадаємо, під час перебування у СЗЧ військовий не може перевестися до іншого підрозділу. Переведення можливе тільки після того, як він повернеться до війська.

Також ми повідомляли, що бійцям, які повернуться із СЗЧ, відновлять нарахування посадового окладу. Згодом такі військові навіть знову отримуватимуть премії.

ДБР армія війна в Україні військовослужбовці СЗЧ військова служба
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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