Стало відомо, скільки бійців ЗСУ здійснили СЗЧ та дезертирство

Військовий ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

Офіс генерального прокурора підсумував випадки самовільного залишення військових частин (СЗЧ) з початку широкомасштабного вторгнення РФ. Всього зафіксовано понад 200 тисяч подібних справ.

Така інформація міститься у відповіді Офісу генпрокурора на запит УП.

Реклама

Читайте також:

Яка статистика СЗЧ

Статистика СЗЧ та дезертирства. Фото: УП

Згідно з даними, за весь період за статтею 407 ККУ (тобто за СЗЧ) було відкрито понад 200 тисяч кримінальних справ. Загальна кількість зареєстрованих проваджень за цією статтею складає: 6988 у 2022 році, 17658 у 2023 році, 67840 у 2024 році та 110511 за сім місяців 2025 року.

За статтею 408 ККУ (дезертирство) було відкрито понад 50 тисяч кримінальних справ. У 15564 справах за статтею 407 ККУ та в 1248 справах за статтею 408 ККУ особам повідомлено про підозру.

Нагадаємо, раніше директор ДБР Олексій Сухачов повідомив, скільки бійців повернулися із СЗЧ від 29 листопада минулого року. Таких військових понад 29 тисяч.

Також повідомлялось, як повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою.