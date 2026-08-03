Генеральный штаб сообщил о 207 боях за сутки: где РФ наносила удары наиболее активно

За прошедшие сутки российские войска применили против Украины 10 573 дрона-камикадзе, нанесли 94 авиаудара и сбросили 296 управляемых авиабомб. Всего на фронте зафиксировано 207 боевых столкновений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Какова была ситуация на фронте

По данным Генштаба, оккупанты также осуществили 3336 обстрелов позиций украинских военных и населенных пунктов, в том числе 31 — из реактивных систем залпового огня.

В то же время ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления беспилотниками, пять пунктов управления российских войск, восемь артиллерийских орудий и семь районов сосредоточения живой силы противника.

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Наибольшую активность российские войска проявляли на Покровском направлении, где украинские защитники отразили 30 штурмов. Еще 20 атак оккупанты совершили на Константиновском направлении, 17 — на Славянском, 15 — на Гуляйпольском.

Какие потери понесла Россия

По информации Генштаба, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1390 российских военнослужащих.

Также украинские военные уничтожили: один танк; пять боевых бронированных машин; 80 артиллерийских систем; восемь реактивных систем залпового огня;

четыре средства противовоздушной обороны; четыре наземных робототехнических комплекса; 1657 беспилотников;

485 единиц автомобильной техники; шесть единиц специальной техники.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок российских войск не выявлено.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 3 августа российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили 163 воздушные цели, что позволило минимизировать последствия очередной массированной атаки.

Также Новини.LIVE писали, что во время предыдущей воздушной атаки украинская ПВО сбила более 100 российских беспилотников, которые враг запустил по различным регионам страны.