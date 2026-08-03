Атака РФ 3 серпня: сили ППО збили 163 безпілотники

Робота сил ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

У ніч проти 3 серпня Росія атакувала Україну 181 безпілотником різних типів. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 163 повітряні цілі. Водночас зафіксовано влучання ударних дронів у 13 локаціях.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Обстріл України 3 серпня: результати роботи сил ППО

У ніч проти 3 серпня, починаючи з 18:00 2 серпня, російські війська атакували Україну 181 ударним безпілотником. Серед них — Shahed (зокрема реактивні), "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія".

Запуски здійснювалися з районів Брянська, Курська, Міллєрового, Орла, Шаталового на території РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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За попередніми даними, станом на 07:30 українська протиповітряна оборона збила або подавила 163 ворожі безпілотники різних типів на півночі, півдні та сході країни.

У Повітряних силах повідомили, що зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 13 локаціях. Крім того, падіння уламків збитих дронів зафіксовано ще у двох місцях.

Станом на 07:30 атака тривала — у повітряному просторі України залишалися кілька ворожих безпілотників. У Повітряних силах закликали громадян дотримуватися правил безпеки.

Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 2 серпня російські війська атакували Україну 133 безпілотниками різних типів. Сили ППО збили або подавили 109 ворожих дронів. Водночас зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 19 локаціях.

Новини.LIVE також писали, що наприкінці липня 2026 року бійці 1-го корпусу НГУ "Азов" разом з іншими підрозділами Сил оборони зірвали один із наймасштабніших механізованих штурмів російських військ. За даними командувача Нацгвардії Олександра Півненка, окупанти втратили 7 танків, десятки одиниць іншої техніки та 123 військових убитими. Масштабна спроба прориву української оборони завершилася провалом РФ.