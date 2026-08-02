Росія атакувала Україну дронами 2 серпня: скільки цілей збила ППО

Робота сил ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

У ніч проти 2 серпня Росія атакувала Україну 133 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 109 ворожих БпЛА. Водночас не минулося без наслідків, зафіксовано влучання 24 ударних дронів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака РФ на Україну 2 серпня: результати роботи ППО

У ніч проти 2 серпня, починаючи з 18:00 1 серпня, російські війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши 133 ударні безпілотники різних типів.

За даними військових, противник атакував ударними БпЛА типу Shahed, зокрема реактивними, безпілотниками "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія". Запуски здійснювалися з напрямків Орел і Курськ (РФ), а також із тимчасово окупованих територій — Донецька та Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Читайте також:

За попередніми даними станом на 08:00, сили протиповітряної оборони збили або подавили 109 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", баражуючих боєприпасів "Бандероль" та дронів інших типів. Їх збили або подавили на півночі, сході та півдні країни.

Водночас у Повітряних силах повідомили, що зафіксовано влучання 24 ударних безпілотників на 19 локаціях. Крім того, падіння уламків збитих дронів зафіксували ще на трьох локаціях.

Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у Збройних силах України розпочали масштабну перевірку комплектування військових частин і розподілу особового складу. У Генштабі заявили, що комісії оцінять укомплектованість бойових бригад, полків і корпусів, а також справедливість розподілу військовослужбовців з урахуванням потреб фронту. Метою перевірки є усунення кадрових дисбалансів і підвищення боєздатності підрозділів.

Новини.LIVE також писали, що Міністерство оборони України оновило систему військової медицини, скоротивши бюрократичні процедури та запровадивши нові стандарти для медичних пунктів. Також військовим медикам дозволили застосовувати сильнодіючі знеболювальні препарати безпосередньо на передовій, а для хірургів запровадили новий курс підготовки Storm 2.