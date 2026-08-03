Генштаб повідомив про 207 боїв за добу: де РФ атакувала найактивніше

Російські війська протягом минулої доби застосували проти України 10 573 дрони-камікадзе, завдали 94 авіаударів і скинули 296 керованих авіабомб. Загалом на фронті зафіксували 207 бойових зіткнень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Якою була ситуація на фронті

За даними Генштабу, окупанти також здійснили 3336 обстрілів позицій українських військових і населених пунктів, зокрема 31 — із реактивних систем залпового вогню.

Водночас ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління безпілотниками, п'ять пунктів управління російських військ, вісім артилерійських гармат та сім районів зосередження живої сили противника.

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Найбільшу активність російські війська зберігали на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 30 штурмів. Ще 20 атак окупанти здійснили на Костянтинівському напрямку, 17 — на Слов'янському, 15 — на Гуляйпільському.

Яких втрат зазнала Росія

За інформацією Генштабу, за минулу добу Сили оборони ліквідували 1390 російських військових.

Також українські військові знищили:

один танк;

п'ять бойових броньованих машин;

80 артилерійських систем;

вісім реактивних систем залпового вогню;

чотири засоби протиповітряної оборони;

чотири наземні робототехнічні комплекси;

1657 безпілотників;

485 одиниць автомобільної техніки;

шість одиниць спеціальної техніки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російських військ не виявлено.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 3 серпня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили 163 повітряні цілі, що дозволило мінімізувати наслідки чергової масованої атаки.

Також Новини.LIVE писали, що під час попередньої повітряної атаки українська ППО збила понад 100 російських безпілотників, які ворог запустив по різних регіонах країни.