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Финансовое наказание ухилянтам — в Раде предлагают альтернативу блокированию счетов

10 марта 2024 11:04
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Повышенные штрафы или блокирование счетов — какое наказание уклоняющим будет более эффективным
Заместитель председателя комитета Совета по нацбезопасности, обороне и разведке Егор Чернев. Фото: Егор Чернев/Facebook
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

С декабря прошлого года тема законопроекта о мобилизации не теряет актуальности. Особое внимание привлекает пункт о блокировании счетов ухилянцев.

Об этом рассказал заместитель председателя комитета Совета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев в интервью "Українським новинам".

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По мнению нардепа, блокирование счетов как форма наказания для уклоняющихся, о которой идет речь в новом законопроекте о мобилизации, негативно влияет на экономику. Лучше ввести повышенные штрафы.

"Моя личная позиция состоит в том, что повышенные штрафы точно более эффективны, чем блокирование счетов, как это предложено в этом законопроекте. Я не считаю, что блокирование счетов будет действенной нормой для того, чтобы людей привлечь в военноматы. А вот то, что оно точно повлияет негативно на экономику, мы видим сейчас", — отметил Чернев в интервью.

Он объяснил, что даже сейчас, когда закон не вступили в силу, люди начали массово снимать деньги со своих банковских счетов. Поэтому вместо действенного механизма государство может держать проблемы для экономики.

"Да, мы просто вынимаем определенное количество денег с экономики, потому что люди снимают их со счетов уже сейчас, даже не имея проголосованного закона. Поэтому вряд ли будет реально действенной нормой, а проблемной точно будет для экономики", — добавил нардеп.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине 64,5% граждан против каких-либо ограничений для уклоняющихся от мобилизации в новом законопроекте. Поддержали введение ограничений вдвое меньше людей — 26,9%, еще 8,6% ответили, что не знают.

Мы также сообщали о том, что за время полномасштабной войны за границу уехали около 659 тысяч мужчин призывного возраста. Однако в стране осталось еще около пяти миллионов военнообязанных, которых можно забрать в армию.

деньги
штраф
нардепы
мобилизация
наказание
война в Украине
уклонисты

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