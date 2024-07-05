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Федоров анонсировал старт бета-тестирования бронирования от мобилизации в Дії

5 июля 2024 22:59
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Сегодня в Дії стартовало бета-тестирование бронирования – что известно
Глава Минцифры Михаил Федоров. Фото: Кабмин
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в пятницу, 5 июля, заявил о начале бета-тестирования электронного бронирования в приложении "Дія". По словам министра, оно продлится несколько недель.

Об этом Федоров сказал во время общих сборов IT Ukraine Association в Киеве.

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Бета-тестирование бронирования в "Дії"

"Бета-тестирование проходит достаточно успешно через портал "Дія". Нормативная база уже тоже есть", — отметил Федоров.

Он отметил, что сотрудники смогут в несколько кликов актуализировать свои данные и это будет считаться военно-учетным документом. А руководители компаний смогут выбрать сотрудников и забронировать их, никуда при этом не ходя.

Напомним, в Верховную Раду внесли еще два законопроекта об "экономическом бронировании" работников более чем за 20 тыс. гривен.

Также ранее в Минэкономики напомнили алгоритм бронирования от мобилизации на предприятии.

Кроме того, юрист объяснил, какие сведения о военнообязанном требуются для бронирования от мобилизации.

Михаил Федоров Дия Минцифры военный призыв военный учет мобилизация бронирование

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