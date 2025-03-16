В ВСУ в Азов приглашают специалистов по радиосвязи и предлагают высокую зарплату

Специалисты по радиосвязи нужны на фронте — что предлагает "Азов"
Легендарные бойцы бригады спецназначения "Азов" нуждаются в своих рядах связистов. Нужны специалисты с профильным образованием или специальной подготовкой, а также со знаниями всех видов и способов организации военной связи. Зарплату обещают от 25 до 125 тысяч гривен.
Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua.
Как устроиться связистом в армию
Связист в бригаде "Азов" будет заниматься контролем работы средств военной связи, мониторингом качества передачи сигналов между точками связи, ремонтом приборов и линий военной связисвязи, созданием новых схем телекоммуникационного или радиосообщения, организацией работы мобильных и переносных станций военной связи, а также восстановлением средств и способов связи в зонах проведения военных операций, последствий стихийных бедствий, аварий.
Кроме того, в обязанности специалиста также входит шифрование военных сообщений, перехват информации врага и диверсионные работы по повреждению каналов сообщения вражеских подразделений.
В то же время кандидат на должность должен соответствовать следующим требованиям:
- иметь профильное образование или специальную подготовку;
- знать все виды и способы организации военной связи, в частности шифрования;
- понимать основы электромеханики, электротехники, интернет-технологий, а также теле- и радиокоммуникаций;
- уметь выполнять специальные монтажные и ремонтные работы;
- правильно использовать необходимое оборудование, предназначенное для контроля различных средств связи.
Также кандидат должен отличаться и крепким здоровьем, четкой дикцией, умением быстро воспринимать и запоминать информацию, быть ответственным, внимательным и собранным.
Зато азовцы предлагают такие условия работы:
- официальную мобилизацию до завершения военного положения или службу по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- оплату труда от 25 до 125 тысяч гривен;
- возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего обещают доплачивать 3300 грн/день.
Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"
Напомним, в бригаде "Азов" есть вакансия для людей, которые разбираются в работах. Речь идет об операторах наземных роботизированных комплексов.
Также в полку не хватает электросварщиков. Чтобы занять эту должность, нужно уметь выполнять сварочные работы и иметь не менее года опыта работы.
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