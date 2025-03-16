Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Специалисты по радиосвязи нужны на фронте — что предлагает "Азов" arrow

Специалисты по радиосвязи нужны на фронте — что предлагает "Азов"

16 марта 2025 03:26
Виктория Козырь - редактор
В ВСУ в Азов приглашают специалистов по радиосвязи и предлагают высокую зарплату
Артиллерист ВСУ и радиосвязь. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Виктория Козырь - редактор

Легендарные бойцы бригады спецназначения "Азов" нуждаются в своих рядах связистов. Нужны специалисты с профильным образованием или специальной подготовкой, а также со знаниями всех видов и способов организации военной связи. Зарплату обещают от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua.

Читайте также:
Рекрутинг в армію
Вакансия связиста в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Как устроиться связистом в армию

Связист в бригаде "Азов" будет заниматься контролем работы средств военной связи, мониторингом качества передачи сигналов между точками связи, ремонтом приборов и линий военной связисвязи, созданием новых схем телекоммуникационного или радиосообщения, организацией работы мобильных и переносных станций военной связи, а также восстановлением средств и способов связи в зонах проведения военных операций, последствий стихийных бедствий, аварий.

Кроме того, в обязанности специалиста также входит шифрование военных сообщений, перехват информации врага и диверсионные работы по повреждению каналов сообщения вражеских подразделений.

В то же время кандидат на должность должен соответствовать следующим требованиям:

  • иметь профильное образование или специальную подготовку;
  • знать все виды и способы организации военной связи, в частности шифрования;
  • понимать основы электромеханики, электротехники, интернет-технологий, а также теле- и радиокоммуникаций;
  • уметь выполнять специальные монтажные и ремонтные работы;
  • правильно использовать необходимое оборудование, предназначенное для контроля различных средств связи.

Также кандидат должен отличаться и крепким здоровьем, четкой дикцией, умением быстро воспринимать и запоминать информацию, быть ответственным, внимательным и собранным.

Зато азовцы предлагают такие условия работы:

  • официальную мобилизацию до завершения военного положения или службу по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • оплату труда от 25 до 125 тысяч гривен;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего обещают доплачивать 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в бригаде "Азов" есть вакансия для людей, которые разбираются в работах. Речь идет об операторах наземных роботизированных комплексов.

Также в полку не хватает электросварщиков. Чтобы занять эту должность, нужно уметь выполнять сварочные работы и иметь не менее года опыта работы.

ВСУ работа бригада "Азов" вакансии Рекрутинг 12 бригада "Азов"
Реклама
Реклама
Реклама