У ЗСУ до Азова запрошують фахівців з радіозв'язку та пропонують високу зарплату

Артилерист ЗСУ та радіозв'язок. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Легендарні бійці бригади спецпризначення "Азов" потребують до своїх рядів зв'язківців. Потрібні фахівці з профільною освітою або спеціальною підготовкою, а також зі знаннями всіх видів і способів організації військового зв’язку. Зарплату обіцяють від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Як влаштуватися зв'язківцем в армію

Зв'язківець у бригаді "Азов" займатиметься контролем роботи засобів військового зв’язку, моніторингом якості передачі сигналів між точками зв’язку, ремонтом приладів і ліній військового зв’язку, створенням нових схем телекомунікаційного або радіоповідомлення, організацією роботи мобільних і переносних станцій військового зв’язку, а також відновленням засобів і способів зв’язку в зонах проведення воєнних операцій, наслідків стихійних лих, аварій.

Крім того, до обов'язків спеціаліста також входить шифрування військових повідомлень, перехоплення інформації ворога та диверсійні роботи з ушкодження каналів повідомлення ворожих підрозділів.

Водночас кандидат на посаду повинен відповідати таким вимогам:

мати профільну освіту або спеціальну підготовку;

знати всі види й способи організації військового зв’язку, зокрема шифрування;

розуміти основи електромеханіки, електротехніки, інтернет-технологій, а також теле- і радіокомунікацій;

вміти виконувати спеціальні монтажні й ремонтні роботи;

правильно використовувати необхідні обладнання, призначені для контролю різних засобів зв’язку.

Також кандидат має відрізнятися й міцним здоров'ям, чіткою дикцією, вмінням швидко сприймати й запам’ятовувати інформацію, бути відповідальним, уважним і зібраним.

Натомість азовці пропонують такі умови роботи:

офіційну мобілізацію до завершення воєнного стану або службу за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

оплату праці від 25 до 125 тисяч гривень;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого обіцяють доплачувати 3300 грн/день.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, у бригаді "Азов" є вакансія для людей, які знаються на роботах. Йдеться про операторів наземних роботизованих комплексів.

Також у полку бракує електрозварювальників. Щоб обійняти цю посаду, потрібно вміти виконувати зварювальні роботи й мати щонайменше рік досвіду роботи.