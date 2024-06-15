Передача полномочий ТЦК – какие функции можно передать

Работники ТЦК. Фото: Суспільне

В Министерстве обороны Украины заявили об идеи о сокращении и передаче некоторых полномочий работников ТЦК. Пока это только обсуждается, поэтому детали неизвестны.

Юрист и военные эксперты в комментарии NV объяснили, кому могут передать обязанности и полномочия ТЦК.

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Передача полномочий ТЦК

Военный адвокат, юрист Центра оказания поддержки ветеранам Роман Лихачев объяснил, что ТЦК занимается не только мобилизацией, но и:

постановкой на военный учет;

начислением денежного довольствия;

выдачей справок о денежном довольствии для пенсионных фондов;

сопровождением семей погибших и т.д.

А по словам военного эксперта, бывшего пресс-секретаря Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, мобилизация — это вопрос государственного уровня. Поэтому за нее отвечает Кабмин и непосредственно премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он считает, что сервисную функцию и организацию проведения мобилизации могут выполнять структуры, которые не отождествлены с ВСУ.

"Почему представители Сухопутных войск должны отбирать специалистов для Воздушных сил или Военно-морских сил? Это нелогично", — отметил Селезнев.

По его мнению, уместно было бы образование органа, который будет заниматься как вопросом мобилизации, так и социальной поддержкой.

Однако идею о передаче функций ТЦК гражданским органам не поддержал военный эксперт Павел Нарожный и подчеркнул, что защита страны является обязанностью всех граждан. Поэтому когда его не выполняют — должно быть принуждение.

"Если человек, скажем, уклонист, то его могут с полицией привезти в ТЦК. Как это будет работать с гражданскими органами, я себе слабо представляю", — отметил он.

Но он уверен, что некоторые функции, не связанные с принуждением, все же можно передать другим органам — например, рекрутинг и работу с ветеранами и семьями военных.

А юрист Роман Лихачев высказался, что часть функции ТЦК можно передать ЦНАПам, а остальное оставить в электронном формате — например, выдачи повесток, электронных билетов и получения отсрочки. Однако он считает, что вопросом уклонистов должны заниматься органы полиции.

"Я думаю, что нужно наладить механизм, чтобы военная часть сама могла комплектовать. Это будет самый большой и качественный результат, потому что воинская часть будет заинтересована себе набирать мобилизованных", — добавил Лихачев.

Он отметил, что в настоящее время работу ТЦК могут обеспечивать более 40 тыс. военнослужащих — это количество может образовать несколько боевых бригад или подразделений обеспечения.

Лихачев и Селезнев считают, что сразу ТЦК нельзя полностью ликвидировать, потому что это может привести к коллапсу мобилизации — функции нужно передавать другим органам постепенно. В то же время это может помочь лишить общество страха перед военкомами и визитом в ТЦК.

Ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что в Украине с 16 июля повестку в ТЦК можно будет получить по почте.

Кроме того, в МО предложили передать часть функции ТЦК гражданским органам.