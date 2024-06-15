Мобілізація в Україні — з 16 липня вручатимуть повістки поштою

Військовообов'язаний у ТЦК. Фото: Facebook/Звягельський районний ТЦК та СП

В Україні з 16 липня можна буде отримати повістку в територіальний центр комплектування поштою. Це станеться після того, як спливе встановлений законом строк на уточнення військово-облікових даних.

Про це в ефірі "1+1" повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

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Отримання повісток поштою

"Поштою рекомендованим листом дійсно будуть надсилатися повістки після 16 липня. Наразі повістка вважається врученою, якщо людина підписалася особисто — тоді так", — сказав Лазуткін.

Речник Міноборони розповів алгоритм, за яким будуть вручати повістки поштою після 16 липня. За його словами, на пошту громадянина буде надходити рекомендований лист. Військовозобов'язаний може його отримати під підпис або відмовитися. Якщо лист повертається на пошту, це розглядається як достатнє підтвердження того, що повістка була вручена.

"Якщо людини не було фізично на місці й повертається (повістка), то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення", — додав Лазуткін.

Нагадаємо, чоловіки-студенти, які здобувають другу вищу освіту, мають право на відстрочку лише у разі, якщо ця освіта за рівнем вища за першу. До того ж, аби отримати відстрочку, здобувачі мають навчатися не заочно, а за денною або дуальною формою.

Також в Україні продовжують вдосконалювати правила ведення військового обліку, а також проведення мобілізації громадян на військову службу. Невід'ємною частиною цих процесів є проходження військово-лікарської комісії. Проте, відповідно до нових правил, проходити медичний огляд потрібно не всім.