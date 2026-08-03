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Главная Штаб Дроновая атака РФ на Украину: ПВО сбила 163 воздушные цели

Дроновая атака РФ на Украину: ПВО сбила 163 воздушные цели

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 08:40
Атака РФ 3 августа: силы ПВО сбили 163 беспилотника
Работа сил ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В ночь на 3 августа Россия атаковала Украину 181 беспилотником различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 163 воздушные цели. При этом зафиксировано попадание ударных дронов в 13 мест.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Обстрел Украины 3 августа: результаты работы сил ПВО

В ночь на 3 августа, начиная с 18:00 2 августа, российские войска атаковали Украину 181 ударным беспилотником. Среди них — Shahed (в том числе реактивные), "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия".

Запуски осуществлялись из районов Брянска, Курска, Миллерова, Орла, Шаталова на территории РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По предварительным данным, по состоянию на 07:30 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 163 вражеских беспилотника различных типов на севере, юге и востоке страны.

В Воздушных силах сообщили, что зафиксировано попадание 14 ударных БпЛА в 13 локациях. Кроме того, падение обломков сбитых дронов зафиксировано еще в двух местах.

По состоянию на 07:30 атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских беспилотников. В Воздушных силах призвали граждан соблюдать правила безопасности.

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Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 2 августа российские войска атаковали Украину 133 беспилотниками различных типов. Силы ПВО сбили или подавили 109 вражеских дронов. При этом зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА в 19 локациях.

Новини.LIVE также писали, что в конце июля 2026 года бойцы 1-го корпуса НГУ "Азов" вместе с другими подразделениями Сил обороны сорвали один из самых масштабных механизированных штурмов российских войск. По данным командующего Нацгвардией Александра Пивненко, оккупанты потеряли 7 танков, десятки единиц другой техники и 123 военнослужащих убитыми. Масштабная попытка прорыва украинской обороны завершилась провалом РФ.

обстрелы ПВО Воздушные Силы ВСУ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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