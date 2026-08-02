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Главная Штаб Атака РФ на Украину: силы ПВО сбили более 100 беспилотников

Атака РФ на Украину: силы ПВО сбили более 100 беспилотников

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 09:40
Россия атаковала Украину с помощью дронов 2 августа: сколько целей сбила ПВО
Работа сил ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В ночь на 2 августа Россия атаковала Украину 133 беспилотниками различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 109 вражеских БпЛА. При этом не обошлось без последствий: зафиксировано попадание 24 ударных дронов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Атака РФ на Украину 2 августа: результаты работы ПВО

В ночь на 2 августа, начиная с 18:00 1 августа, российские войска совершили массированную атаку на Украину, применив 133 ударных беспилотника различных типов.

По данным военных, противник атаковал ударными БпЛА типа Shahed, в частности реактивными, беспилотниками "Гербера", "Италмас", баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия". Запуски осуществлялись с направлений Орел и Курск (РФ), а также с временно оккупированных территорий — Донецка и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По предварительным данным по состоянию на 08:00, силы противовоздушной обороны сбили или подавили 109 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", баражирующих боеприпасов "Бандероль" и дронов других типов. Их сбили или подавили на севере, востоке и юге страны.

В то же время в Воздушных силах сообщили, что зафиксировано попадание 24 ударных беспилотников в 19 точках. Кроме того, падение обломков сбитых дронов зафиксировали еще в трех точках.

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Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в Вооруженных силах Украины начали масштабную проверку укомплектованности воинских частей и распределения личного состава. В Генштабе заявили, что комиссии оценят укомплектованность боевых бригад, полков и корпусов, а также справедливость распределения военнослужащих с учетом потребностей фронта. Целью проверки является устранение кадровых дисбалансов и повышение боеспособности подразделений.

Новини.LIVE также сообщали, что Министерство обороны Украины обновило систему военной медицины, сократив бюрократические процедуры и введя новые стандарты для медицинских пунктов. Кроме того, военным медикам разрешили применять сильнодействующие обезболивающие препараты непосредственно на передовой, а для хирургов ввели новый курс подготовки Storm 2.

обстрелы ПВО Воздушные Силы ВСУ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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