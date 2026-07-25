Азов сорвал один из самых масштабных штурмов со стороны РФ

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Российские войска предприняли одну из самых масштабных за последнее время попыток механизированного наступления на позиции Сил обороны Украины. К штурму оккупанты привлекли силы двух общевойсковых армий и танковой дивизии, однако атака закончилась провалом. Украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники и ликвидировали более сотни оккупантов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко в субботу, 25 июля.

Силы обороны Украины сорвали один из самых масштабных механизированных штурмов РФ

По информации командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко, 22 июля российские войска силами 8-й и 41-й общевойсковых армий, а также 90-й танковой дивизии осуществили масштабный механизированный штурм в зоне ответственности 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов". Для наступления оккупанты задействовали десятки единиц бронированной и лёгкой техники.

По словам военного, подразделения 41-й гвардейской общевойсковой армии и 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской танковой дивизии РФ выдвинулись из района поселка Новоекономичное. Одновременно из района села Воздвиженка начали наступление силы 8-й гвардейской общевойсковой армии. В течение четырёх часов оккупанты пытались прорваться к населённым пунктам вблизи села Шахово.

Во время штурма противник активно применял ударные беспилотники "Гербера" и "Ланцет", фактически перекрыв воздушное пространство над районом боевых действий. Кроме того, для поддержки наступления россияне использовали реактивную систему залпового огня "Торнадо-С", которую украинские военные уничтожили.

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Продвижение механизированных колонн остановили бойцы 1-го корпуса НГУ "Азов" совместно со смежными подразделениями Сил обороны. На подступах к украинским позициям были заранее установлены минно-взрывные заграждения, а мостовые переправы были повреждены тактической авиацией.

Во время наступления российские войска пытались восстановить переправы с помощью понтонов, однако эти попытки оказались тщетными. Понтонные переправы уничтожила тактическая авиация Воздушных сил ВСУ, что не позволило оккупантам продолжить продвижение.

По словам Пивненко, благодаря слаженным действиям всех задействованных подразделений механизированное наступление удалось полностью сорвать.

"В результате профессиональных действий всех задействованных подразделений под управлением 1-го корпуса НГУ "Азов" с помощью ствольной артиллерии, РСЗО и ударных БпЛА было уничтожено: 7 танков; 6 ББМ; 1 РСЗО БМ-21 "Град"; 1 РСЗО "Торнадо-С"; 3 единицы спецтехники; 47 единиц лёгкой техники. Ликвидировано 123 оккупанта, ещё 29 получили ранения. Механизированный штурм был отбит", — сообщил командующий Национальной гвардией.

Он также подчеркнул, что успешное отражение одного из самых масштабных механизированных штурмов за последнее время стало возможным благодаря совместной работе различных подразделений Сил обороны Украины.

"Вражеский штурм был отбит благодаря слаженной работе подразделений 1-го корпуса НГУ "Азов", ЦСО "А" СБУ, Сил беспилотных систем, Воздушных сил ВСУ, подразделений ГПСУ, в частности главного отдела беспилотных систем "Феникс", подразделений Национальной гвардии Украины и подразделений Вооруженных сил Украины, выполняющих задачи на этом направлении. Всегда готовы совместными усилиями отражать наступление врага!", — отметил Пивненко.

Таким образом, масштабная попытка российских войск прорвать оборону на этом направлении закончилась неудачей, а украинские защитники сорвали наступление и нанесли противнику значительные потери.

Скриншот сообщения Пивненко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 25 июля Россия атаковала Украину двумя ракетами Х-59/69 и 157 беспилотниками различных типов. Силы ПВО уничтожили 128 воздушных целей — одну управляемую ракету и 127 дронов. В то же время зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА в девяти точках, еще в четырех упали обломки сбитых целей.

Новини.LIVE также сообщали, что в Донецкой области правоохранители расследуют казнь украинского военнопленного, которого, по данным следствия, российские военные расстреляли после допроса. Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста в связи с очередным военным преступлением РФ. По его словам, виновные должны быть задокументированы и привлечены к самой строгой ответственности.