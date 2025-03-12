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В "Азов" приглашают знатоков дронов — предлагают хорошую зарплату

12 марта 2025 03:26
Виктория Козырь - редактор
Работа в "Азове" до 125 000 грн — бригада нуждается в подкреплении с неба
Боец 3 ОШБр с дроном. Иллюстративное фото: 3 ОШБр
Виктория Козырь - редактор

Легендарные бойцы "Азов" приглашают в свои ряды мастеров беспилотников. Нужны специалисты с опытом обслуживания и ремонта электроники, а также пониманием базовых основ схемотехники. Зарплату обещают от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Как устроиться мастером БпЛА в армию

Мастер беспилотника в "Азове" будет заниматься аппаратной и программной модернизацией БпЛА, их ремонтом и обслуживанием. Также будет анализировать возникающие проблемы и искать способы их решения, разрабатывать и интегрировать решения по совершенствованию беспилотных систем.

В то же время кандидат на должность должен соответствовать следующим требованиям:

  • быть готовым проходить службу в зоне боевых действий;
  • иметь опыт по обслуживанию и ремонту электроники;
  • понимать базовые принципы схемотехники.

Преимуществом будет, если кандидат умеет читать электрические схемы, владеет английским на уровне, необходимом для понимания технической документации, а также имеет опыт управления БпЛА и базовый пехотный опыт.

Зато азовцы предлагают такие условия работы:

  • официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • оплату труда 25 000-125 000 грн;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего обещают доплату в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в "Азове" есть вакантное место для людей, которые умеют доносить информацию. Речь идет об операторах Call-центра.

Также в бригаде не хватает DATA-аналитиков. Занять эту должность могут люди, которые разбираются в анализе разведывательных данных.

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