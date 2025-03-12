Робота в "Азов" до 125 000 грн — бригада потребує підкріплення з неба

До "Азову" запрошують знавців дронів — пропонують гарну зарплату
Легендарні бійці "Азов" запрошують до своїх рядів майстрів безпілотників. Потрібні спеціалісти з досвідом обслуговування та ремонту електроніки, а також розумінням базових засад схемотехніки. Зарплату обіцяють від 25 до 125 тисяч гривень.
Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua.
Як влаштуватися майстром БпЛА в армію
Майстер безпілотника в "Азові" займатиметься апаратною та програмною модернізацією БпЛА, їх ремонтом та обслуговуванням. Також аналізуватиме проблеми, що виникатимуть, і шукатиме способи їх розв'язки, розроблятиме та інтегруватиме рішення з удосконалення безпілотних систем.
Водночас кандидат на посаду повинен відповідати таким вимогам:
- бути готовим проходити службу в зоні бойових дій;
- мати досвід з обслуговування та ремонту електроніки;
- розуміти базові принципи схемотехніки.
Перевагою буде, якщо кандидат вміє читати електричні схеми, володіє англійською на рівні необхідному для розуміння технічної документації, а також має досвід керування БпЛА та базовий піхотний досвід.
Натомість азовці пропонують такі умови роботи:
- офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- оплату праці 25 000-125 000 грн;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого обіцяють доплату в розмірі 3300 грн/день.
Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"
Нагадаємо, в "Азові" є вакантне місце для людей, які вміють доносити інформацію. Йдеться про операторів Call-центру.
Також у бригаді бракує DATA-аналітиків. Обійняти цю посаду можуть люди, які знаються на аналізі розвідувальних даних.
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