На работу в Азов приглашают специалистов по аккумуляторным батареям

В "Азов" приглашают знатоков аккумуляторов — есть вакансия
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в аккумуляторах. Речь идет о специалистах по элементам питания.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.
Обязанности
- ремонт и обслуживание аккумуляторных батарей;
- работа с высокоточными приборами.
Требования
- знание техники безопасности;
- умение ремонта и обслуживания аккумуляторных батарей;
- знание конструкции аккумуляторных батарей;
- умение использовать высокоточные приборы;
- добросовестное выполнение поставленных задач;
- готовность работать как на тыловой ПТД, так и в зоне активных боевых действий.
Условия
"Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих. Возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий и в таком случае будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"
Напомним, "Азов" приглашает в свои ряды водителей-санитаров. Занять такую должность может человек, который имеет водительские права категории B и умеет оказывать первую медицинскую помощь.
Также в бригаде не хватает специалистов, которые умеют обрабатывать разведывательные данные. Речь идет о Data-аналитиках.
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