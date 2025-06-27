На работу в Азов приглашают специалистов по аккумуляторным батареям

Автомастера за работой. Иллюстративное фото: СТО Вольных

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в аккумуляторах. Речь идет о специалистах по элементам питания.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Обязанности

ремонт и обслуживание аккумуляторных батарей;

работа с высокоточными приборами.

Требования

знание техники безопасности;

умение ремонта и обслуживания аккумуляторных батарей;

знание конструкции аккумуляторных батарей;

умение использовать высокоточные приборы;

добросовестное выполнение поставленных задач;

готовность работать как на тыловой ПТД, так и в зоне активных боевых действий.

Условия

"Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих. Возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий и в таком случае будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, "Азов" приглашает в свои ряды водителей-санитаров. Занять такую должность может человек, который имеет водительские права категории B и умеет оказывать первую медицинскую помощь.

Также в бригаде не хватает специалистов, которые умеют обрабатывать разведывательные данные. Речь идет о Data-аналитиках.