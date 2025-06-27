Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб В "Азов" приглашают знатоков аккумуляторов — есть вакансия

В "Азов" приглашают знатоков аккумуляторов — есть вакансия

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 03:26
На работу в Азов приглашают специалистов по аккумуляторным батареям
Автомастера за работой. Иллюстративное фото: СТО Вольных
Ключові моменти Обязанности Требования Условия Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в аккумуляторах. Речь идет о специалистах по элементам питания.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Реклама
Читайте также:
В "Азов" приглашают знатоков аккумуляторов — есть вакансия - фото 1
Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Обязанности

  • ремонт и обслуживание аккумуляторных батарей;
  • работа с высокоточными приборами.

Требования

  • знание техники безопасности;
  • умение ремонта и обслуживания аккумуляторных батарей;
  • знание конструкции аккумуляторных батарей;
  • умение использовать высокоточные приборы;
  • добросовестное выполнение поставленных задач;
  • готовность работать как на тыловой ПТД, так и в зоне активных боевых действий.

Условия

"Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих. Возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий и в таком случае будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, "Азов" приглашает в свои ряды водителей-санитаров. Занять такую должность может человек, который имеет водительские права категории B и умеет оказывать первую медицинскую помощь.

Также в бригаде не хватает специалистов, которые умеют обрабатывать разведывательные данные. Речь идет о Data-аналитиках.

ВСУ работа бригада "Азов" Рекрутинг 12 бригада "Азов" аккумулятор
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации