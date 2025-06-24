Бригада Азов приглашает на работу Data-аналитиков

Киберподразделение ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые будут разбираться с разведданными. Речь идет о Data-аналитиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Обязанности и требования

Кандидаты, которые успешно пройдут собеседование, будут заниматься обработкой разведывательной информации. Такие люди должны иметь соответствующий опыт, быть ответственными, внимательными и пунктуальными.

Условия обеспечения

В свою очередь "Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Также есть возможность перевода действующих военнослужащих.

В вакансии отмечается, что возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий. В этом случае будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает CMR-интеграторов. На службу по мобилизации или по контракту приглашают людей, которые умеют настраивать CMR-системы.

Также в бригаде нужны главные бухгалтеры. На такую должность могут претендовать специалисты с высшим образованием, которые знают налоговое законодательство Украины.