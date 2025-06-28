Бригада Азов приглашает на работу анестезиологов и обещает хорошее обеспечение

Боевые медики. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения медиков, которые имеют профессию анестезиолога. Приглашают специалистов с высшим медицинским образованием.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Реклама

Читайте также:

Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Обязанности анестезиолога

оказание неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;

сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;

организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;

периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;

периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты.

Требования к кандидатам

высшее медицинское образование;

опыт работы по специальности;

опыт работы с ургентными пациентами;

умение проводить основные анетсезиологические манипуляции (обеспечение проходимости дыхательных путей, респираторная поддержка, регионарная анастезия, катетеризация центральной вены, катетеризация артерии, узи-диагностика, пункция плевральной полости и перикарда);

готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;

соблюдение принципов доказательной медицины;

готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;

стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;

готовность участвовать в медицинском планировании;

готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.

Условия работы

"Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих.

Денежное обеспечение от 27 000 до 127 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы. Также предоставляется профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Напомним, в "Азове" нужны люди для работы с разведывательными данными. Речь идет о Data-аналитиках.

Также в бригаде не хватает медиков эвакуационного отделения. Занять эту должность может человек, который имеет опыт эвакуации раненых и ранее работал с ургентными пациентами.