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Главная Штаб В "Азов" приглашают анестезиологов — какие требования и оплата

В "Азов" приглашают анестезиологов — какие требования и оплата

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 03:26
Бригада Азов приглашает на работу анестезиологов и обещает хорошее обеспечение
Боевые медики. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Ключові моменти Обязанности анестезиолога Требования к кандидатам Условия работы

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения медиков, которые имеют профессию анестезиолога. Приглашают специалистов с высшим медицинским образованием.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Обязанности анестезиолога

  • оказание неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
  • сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
  • организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
  • периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты.

Требования к кандидатам

  • высшее медицинское образование;
  • опыт работы по специальности;
  • опыт работы с ургентными пациентами;
  • умение проводить основные анетсезиологические манипуляции (обеспечение проходимости дыхательных путей, респираторная поддержка, регионарная анастезия, катетеризация центральной вены, катетеризация артерии, узи-диагностика, пункция плевральной полости и перикарда);
  • готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • соблюдение принципов доказательной медицины;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
  • стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;
  • готовность участвовать в медицинском планировании;
  • готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.

Условия работы

"Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих.

Денежное обеспечение от 27 000 до 127 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы. Также предоставляется профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Напомним, в "Азове" нужны люди для работы с разведывательными данными. Речь идет о Data-аналитиках.

Также в бригаде не хватает медиков эвакуационного отделения. Занять эту должность может человек, который имеет опыт эвакуации раненых и ранее работал с ургентными пациентами.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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