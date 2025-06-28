Бригада Азов приглашает на работу анестезиологов и обещает хорошее обеспечение

В "Азов" приглашают анестезиологов — какие требования и оплата
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения медиков, которые имеют профессию анестезиолога. Приглашают специалистов с высшим медицинским образованием.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.
Обязанности анестезиолога
- оказание неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
- сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
- организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
- периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
- периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты.
Требования к кандидатам
- высшее медицинское образование;
- опыт работы по специальности;
- опыт работы с ургентными пациентами;
- умение проводить основные анетсезиологические манипуляции (обеспечение проходимости дыхательных путей, респираторная поддержка, регионарная анастезия, катетеризация центральной вены, катетеризация артерии, узи-диагностика, пункция плевральной полости и перикарда);
- готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
- соблюдение принципов доказательной медицины;
- готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
- стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;
- готовность участвовать в медицинском планировании;
- готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.
Условия работы
"Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих.
Денежное обеспечение от 27 000 до 127 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы. Также предоставляется профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.
Напомним, в "Азове" нужны люди для работы с разведывательными данными. Речь идет о Data-аналитиках.
Также в бригаде не хватает медиков эвакуационного отделения. Занять эту должность может человек, который имеет опыт эвакуации раненых и ранее работал с ургентными пациентами.
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