Главная Штаб Знатокам аккумуляторов "Азов" предлагает работу — какие условия

Знатокам аккумуляторов "Азов" предлагает работу — какие условия

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 03:26
Для аккумуляторщиков в Азове есть работа с хорошими условиями
Мужчина с аккумулятором в руках. Иллюстративное фото: УНИАН

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в аккумуляторах. Есть вакансия аккумуляторщика.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Знатокам аккумуляторов "Азов" предлагает работу — какие условия - фото 1
Вакансия аккумуляторщика в "Азове". Фото: Скриншот

Какие обязанности

  • ремонт и обслуживание аккумуляторных батарей;
  • работа с высокоточными приборами.

Требования к кандидату

  • знание техники безопасности;
  • умение ремонта и обслуживания аккумуляторных батарей;
  • знание конструкции аккумуляторных батарей;
  • умение использовать высокоточные приборы;
  • добросовестное выполнение поставленных задач;
  • готовность работать как на тыловой ПТД, так и в зоне активных боевых действий.

Условия службы

Бригада "Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Кроме этого есть возможность перевода действующих военнослужащих.

Также возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий и в этом случае будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, что кроме этой вакансии, в "Азове" нужны медики эвакуационного отделения. Для этого необходимо иметь опыт работу, а образование будет преимуществом.

Также мы писали, что бригада ищет людей, которые умеют вести медицинскую документацию. Речь уже о медицинских кураторах.

работа бригада "Азов" вакансии Рекрутинг 12 бригада "Азов" аккумулятор
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
