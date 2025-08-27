Для аккумуляторщиков в Азове есть работа с хорошими условиями

Мужчина с аккумулятором в руках. Иллюстративное фото: УНИАН

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в аккумуляторах. Есть вакансия аккумуляторщика.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Реклама

Читайте также:

Вакансия аккумуляторщика в "Азове". Фото: Скриншот

Какие обязанности

ремонт и обслуживание аккумуляторных батарей;

работа с высокоточными приборами.

Требования к кандидату

знание техники безопасности;

умение ремонта и обслуживания аккумуляторных батарей;

знание конструкции аккумуляторных батарей;

умение использовать высокоточные приборы;

добросовестное выполнение поставленных задач;

готовность работать как на тыловой ПТД, так и в зоне активных боевых действий.

Условия службы

Бригада "Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Кроме этого есть возможность перевода действующих военнослужащих.

Также возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий и в этом случае будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, что кроме этой вакансии, в "Азове" нужны медики эвакуационного отделения. Для этого необходимо иметь опыт работу, а образование будет преимуществом.

Также мы писали, что бригада ищет людей, которые умеют вести медицинскую документацию. Речь уже о медицинских кураторах.