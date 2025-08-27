Відео
Для знавців акумуляторів в "Азові" є вакансія — які умови роботи

Для знавців акумуляторів в "Азові" є вакансія — які умови роботи

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 03:26
Для акумуляторників в Азові є робота з гарними умовами
Чоловік з акумулятором у руках. Ілюстративне фото: УНІАН

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на акумуляторах. Є вакансія акумуляторника.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

Для знавців акумуляторів в "Азові" є вакансія — які умови роботи - фото 1
Вакансія акумуляторника в "Азові". Фото: Скриншот

Які обов'язки

  • ремонт та обслуговування акумуляторних батарей;
  • робота з високоточними приладами.

Вимоги до кандидата

  • знання техніки безпеки;
  • уміння ремонту та обслуговування акумуляторних батарей;
  • знання конструкції акумуляторних батарей;
  • вміння використовувати високоточні прилади;
  • сумлінне виконання поставлених задач;
  • готовність працювати як на тиловий ПТД, так і в зоні активних бойових дій.

Умови служби

Бригада "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Крім цього є можливість переведення чинних військовослужбовців.

Також можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій і у цьому випадку нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, в "Азові" потрібні медики евакуаційної відділення. Для цього необхідно мати досвід роботу, а освіта буде перевагою.

Також ми писали, що бригада шукає людей, які вміють вести медичну документацію. Мова вже про медичних кураторів.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
