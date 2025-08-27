Для акумуляторників в Азові є робота з гарними умовами

Чоловік з акумулятором у руках. Ілюстративне фото: УНІАН

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на акумуляторах. Є вакансія акумуляторника.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

Вакансія акумуляторника в "Азові". Фото: Скриншот

Які обов'язки

ремонт та обслуговування акумуляторних батарей;

робота з високоточними приладами.

Вимоги до кандидата

знання техніки безпеки;

уміння ремонту та обслуговування акумуляторних батарей;

знання конструкції акумуляторних батарей;

вміння використовувати високоточні прилади;

сумлінне виконання поставлених задач;

готовність працювати як на тиловий ПТД, так і в зоні активних бойових дій.

Умови служби

Бригада "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Крім цього є можливість переведення чинних військовослужбовців.

Також можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій і у цьому випадку нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

