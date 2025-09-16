В бригаде Азов появилась вакансия с хорошей оплатой для графических дизайнеров

Графический дизайнер за работой. Иллюстративное фото: pexels.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в дизайне. Есть работа для графических дизайнеров.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Описание вакансии графического дизайнера в "Азов". Фото: Скриншот

Какие обязанности будущего сотрудника

дизайн вижуалов для медийной деятельности бригады, соблюдение существующего стиля и разработка новых концепций при необходимости (брендовые материалы, диджитал-баннеры, наружная реклама, мерч, полиграфия);

создание внутренних дизайн-материалов для подразделений (презентации, полиграфия).

Требования к кандидату

наличие актуального портфолио и готовность выполнить тестовое задание в указанный срок;

уверенное пользование Adobe Photoshop, Illustrator, Figma;

опционально, но очень приветствуется - навыки в 3Д-программах, рисовании;

внимательность к деталям;

ответственность и заинтересованность в работе на общий результат, инициативность;

готовность выполнять различные задачи в сжатые сроки;

соблюдение внутренних процедур и правил.

Что предлагает "Азов"

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату - 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает абдоминальных, торакальных и сосудистых хирургов. Занять такую должность могут люди, которые имеют высшее медицинское образование и не менее двух лет работали по специальности.

Также в ряды "Азова" приглашают медиков, которые имеют высшее образование и опыт работы с пациентами с черепно-мозговыми травмами. Речь идет о неврологах.