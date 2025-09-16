В бригаде Азов появилась вакансия с хорошей оплатой для графических дизайнеров

Для графических дизайнеров есть работа в "Азове" — какие условия
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в дизайне. Есть работа для графических дизайнеров.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.
Какие обязанности будущего сотрудника
- дизайн вижуалов для медийной деятельности бригады, соблюдение существующего стиля и разработка новых концепций при необходимости (брендовые материалы, диджитал-баннеры, наружная реклама, мерч, полиграфия);
- создание внутренних дизайн-материалов для подразделений (презентации, полиграфия).
Требования к кандидату
- наличие актуального портфолио и готовность выполнить тестовое задание в указанный срок;
- уверенное пользование Adobe Photoshop, Illustrator, Figma;
- опционально, но очень приветствуется - навыки в 3Д-программах, рисовании;
- внимательность к деталям;
- ответственность и заинтересованность в работе на общий результат, инициативность;
- готовность выполнять различные задачи в сжатые сроки;
- соблюдение внутренних процедур и правил.
Что предлагает "Азов"
Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату - 3 300 гривен.
Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"
Напомним, в "Азове" не хватает абдоминальных, торакальных и сосудистых хирургов. Занять такую должность могут люди, которые имеют высшее медицинское образование и не менее двух лет работали по специальности.
Также в ряды "Азова" приглашают медиков, которые имеют высшее образование и опыт работы с пациентами с черепно-мозговыми травмами. Речь идет о неврологах.
