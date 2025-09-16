Відео
Головна Штаб Для графічних дизайнерів є робота в "Азові" — які вимоги та умови

Для графічних дизайнерів є робота в "Азові" — які вимоги та умови

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 03:26
В бригаді Азов з'явилась вакансія з гарною оплатою для графічних дизайнерів
Графічний дизайнер за роботою. Ілюстративне фото: pexels.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на дизайні. Є робота для графічних дизайнерів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:
Для графічних дизайнерів є робота в "Азові" — які вимоги та умови - фото 1
Опис вакансії графічного дизайнера в "Азов". Фото: Скриншот

Які обов'язки майбутнього співробітника

  • дизайн віжуалів для медійної діяльності бригади, дотримання існуючого стилю та розробка нових концепцій за потреби (брендові матеріали, діджитал-банери, зовнішня реклама, мерч, поліграфія);
  • створення внутрішніх дизайн-матеріалів для підрозділів (презентації, поліграфія).

Вимоги до кандидата

  • наявність актуального портфоліо та готовність виконати тестове завдання в зазначений термін;
  • впевнене користування Adobe Photoshop, Illustrator, Figma;
  • опціонально, але дуже вітається — навички в 3Д-програмах, малюванні;
  • уважність до деталей;
  • відповідальність та зацікавленість в роботі на загальний результат, ініціативність;
  • готовність виконувати різні задачі в стислі терміни;
  • дотримання внутрішніх процедур та правил.

Що пропонує "Азов"

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень. 

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує абдомінальних, торакальних та судинних хірургів. Обійняти таку посаду можуть люди, які мають вищу медичну освіту й щонайменше два роки працювали за фахом.

Також до лав "Азова" запрошують медиків, які мають вищу освіту й досвід роботи з пацієнтами з черепно-мозковими травмами. Йдеться про неврологів.

робота бригада "Азов" Дизайн вакансії Рекрутинг 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
