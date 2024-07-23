В "Азов" приглашаются на работу повара — есть соответствующая вакансия.

Повара в ВСУ. Иллюстративная фотография. Фото: Генштаб ВСУ

Полк "Азов" ищет повара с опытом работы. У кандидата на должность должно быть профильное образование и санитарная книжка.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 20 июля.

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Военный повар "Азова" должен знать технологии приготовления блюд, а также правила хранения сырых продуктов и полуфабрикатов.

Вакансия повара в батальоне "Азов". Фото: Скриншот

Список обязанностей:

приготовление блюд и кулинарных изделий для военнослужащих;

осуществление вспомогательной работы по изготовлению блюд и кулинарных изделий;

проведение процессов первичной кулинарной обработки сырья;

порционирование (комплектование), раздача блюд массового спроса для большого количества личного состава;

соблюдение стандартов приготовления блюд, правил гигиены и норм охраны труда.

Человеку, который успешно пройдет отбор на должность повара, предлагают официально мобилизоваться (до конца военного положения) или заключить контракт. Размер денежного довольствия — от 25 тыс. до 125 тыс. грн/мес. За службу в зоне боевых действий предусмотрена доплата 3300 грн/день.

Напомним, в ряды "Азова" приглашают людей, умеющих ликвидировать возгорание. Пожарным будут платить до 125 тысяч гривен ежемесячно.

Также на работу приглашают саперов . На этот пост могут претендовать люди, знающие минно-взрывную сферу и имеющие инженерно-техническое образование.