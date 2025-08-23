Видео
Для экспертов по дизелям в "Азове" есть хорошая вакансия

Для экспертов по дизелям в "Азове" есть хорошая вакансия

Дата публикации 23 августа 2025 03:26
В Азов на службу и работу приглашают дизелистов и предлагают хорошие условия
Водитель ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в дизельных двигателях. Речь идет о дизелистах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Читайте также:
None - фото 1
Объявление о вакансии. Фото: Скриншот с сайта

Какие обязанности дизелиста

  • регулировка и ремонт топливной аппаратуры дизельных автомобилей, сельскохозяйственной техники, а также спецтехники;
  • ремонт дизельных двигателей автомобилей, сельскохозяйственной техники, а также спецтехники;
  • техническое обслуживание;
  • разбирать, мыть, чистить агрегаты и компоненты топливной аппаратуры дизельных автомобилей.

Требования к кандидату

  • знание конструкции автомобилей и его узлов;
  • желателен опыт работы на аналогичной должности;
  • внимательность к деталям, знание основ техники безопасности, ориентация на результат.

Что предлагают в "Азове"

"Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или контракт. Также есть денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины.

Кроме этого, существует возможность перевода для действующих военнослужащих. Есть доплата за выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, за что будет доплата 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" нужны люди, которые умеют обслуживать автомобили. Речь идет об автомеханиках.

Также в бригаде не хватает разнорабочих. Нужны работники в инженерную мастерскую.

работа бригада "Азов" вакансии Рекрутинг
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
