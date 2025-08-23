В Азов на службу и работу приглашают дизелистов и предлагают хорошие условия

Для экспертов по дизелям в "Азове" есть хорошая вакансия
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в дизельных двигателях. Речь идет о дизелистах.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.
Какие обязанности дизелиста
- регулировка и ремонт топливной аппаратуры дизельных автомобилей, сельскохозяйственной техники, а также спецтехники;
- ремонт дизельных двигателей автомобилей, сельскохозяйственной техники, а также спецтехники;
- техническое обслуживание;
- разбирать, мыть, чистить агрегаты и компоненты топливной аппаратуры дизельных автомобилей.
Требования к кандидату
- знание конструкции автомобилей и его узлов;
- желателен опыт работы на аналогичной должности;
- внимательность к деталям, знание основ техники безопасности, ориентация на результат.
Что предлагают в "Азове"
"Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или контракт. Также есть денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины.
Кроме этого, существует возможность перевода для действующих военнослужащих. Есть доплата за выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, за что будет доплата 3300 грн/день.
Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"
Напомним, в "Азове" нужны люди, которые умеют обслуживать автомобили. Речь идет об автомеханиках.
Также в бригаде не хватает разнорабочих. Нужны работники в инженерную мастерскую.
