В Азов на службу и работу приглашают дизелистов и предлагают хорошие условия

Водитель ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в дизельных двигателях. Речь идет о дизелистах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Реклама

Читайте также:

Объявление о вакансии. Фото: Скриншот с сайта

Какие обязанности дизелиста

регулировка и ремонт топливной аппаратуры дизельных автомобилей, сельскохозяйственной техники, а также спецтехники;

ремонт дизельных двигателей автомобилей, сельскохозяйственной техники, а также спецтехники;

техническое обслуживание;

разбирать, мыть, чистить агрегаты и компоненты топливной аппаратуры дизельных автомобилей.

Требования к кандидату

знание конструкции автомобилей и его узлов;

желателен опыт работы на аналогичной должности;

внимательность к деталям, знание основ техники безопасности, ориентация на результат.

Что предлагают в "Азове"

"Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или контракт. Также есть денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины.

Кроме этого, существует возможность перевода для действующих военнослужащих. Есть доплата за выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, за что будет доплата 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" нужны люди, которые умеют обслуживать автомобили. Речь идет об автомеханиках.

Также в бригаде не хватает разнорабочих. Нужны работники в инженерную мастерскую.