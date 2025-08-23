До Азову на службу та роботу запрошують дизелістів й пропонують гарні умови

Для фахівців з дизельних двигунів в "Азові" є гарна вакансія
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на дизельних двигунах. Йдеться про дизелістів.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.
Які обов’язки дизеліста
- регулювання та ремонт паливної апаратури дизельних автомобілів, сільськогосподарської техніки, а також спецтехніки;
- ремонт дизельних двигунів автомобілів, сільськогосподарської техніки, а також спецтехніки;
- технічне обслуговування;
- розбирати, мити, чистити агрегати й компоненти паливної апаратури дизельних автомобілів.
Вимоги до кандидата
- знання конструкції автомобілів та його вузлів;
- бажаний досвід роботи на аналогічній посаді;
- уважність до деталей, знання основ техніки безпеки, орієнтація на результат.
Що пропонують в "Азові"
"Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або контракт. Також є грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України.
Крім цього, існує можливість переведення для чинних військовослужбовців. Є доплата за виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, за що буде доплата 3300 грн/день.
Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"
Нагадаємо, в "Азові" потрібні люди, які вміють обслуговувати автомобілі. Йдеться про автомеханіків.
Також у бригаді бракує різноробочих. Потрібні працівники в інженерну майстерню.
