До Азову на службу та роботу запрошують дизелістів й пропонують гарні умови

Водій ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на дизельних двигунах. Йдеться про дизелістів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот з сайту

Які обов’язки дизеліста

регулювання та ремонт паливної апаратури дизельних автомобілів, сільськогосподарської техніки, а також спецтехніки;

ремонт дизельних двигунів автомобілів, сільськогосподарської техніки, а також спецтехніки;

технічне обслуговування;

розбирати, мити, чистити агрегати й компоненти паливної апаратури дизельних автомобілів.

Вимоги до кандидата

знання конструкції автомобілів та його вузлів;

бажаний досвід роботи на аналогічній посаді;

уважність до деталей, знання основ техніки безпеки, орієнтація на результат.

Що пропонують в "Азові"

"Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або контракт. Також є грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України.

Крім цього, існує можливість переведення для чинних військовослужбовців. Є доплата за виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, за що буде доплата 3300 грн/день.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" потрібні люди, які вміють обслуговувати автомобілі. Йдеться про автомеханіків.

Також у бригаді бракує різноробочих. Потрібні працівники в інженерну майстерню.