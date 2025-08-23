Відео
Головна Штаб Для фахівців з дизельних двигунів в "Азові" є гарна вакансія

Для фахівців з дизельних двигунів в "Азові" є гарна вакансія

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 03:26
До Азову на службу та роботу запрошують дизелістів й пропонують гарні умови
Водій ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на дизельних двигунах. Йдеться про дизелістів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

None - фото 1
Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот з сайту

Які обов’язки дизеліста

  • регулювання та ремонт паливної апаратури дизельних автомобілів, сільськогосподарської техніки, а також спецтехніки;
  • ремонт дизельних двигунів автомобілів, сільськогосподарської техніки, а також спецтехніки;
  • технічне обслуговування;
  • розбирати, мити, чистити агрегати й компоненти паливної апаратури дизельних автомобілів.

Вимоги до кандидата

  • знання конструкції автомобілів та його вузлів;
  • бажаний досвід роботи на аналогічній посаді;
  • уважність до деталей, знання основ техніки безпеки, орієнтація на результат.

Що пропонують в "Азові"

"Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або контракт. Також є грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України.

Крім цього, існує можливість переведення для чинних військовослужбовців. Є доплата за виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, за що буде доплата 3300 грн/день.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" потрібні люди, які вміють обслуговувати автомобілі. Йдеться про автомеханіків.

Також у бригаді бракує різноробочих. Потрібні працівники в інженерну майстерню.

робота бригада "Азов" вакансії Рекрутинг
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
