В батальон Азов ищут автоэлектриков и обещают достойную зарплату

Ремонт авто для ВСУ. Фото: СТО Вільних

Спецподразделение "Азов" ищет в свои батальоны специалистов автоэлектриков. Военнослужащим, которые занимают такую должность, обещают зарплату до 125 тысяч гривен в случае выполнения задач в зоне боевых действий.

Такая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 13 июля.

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Описание вакансии в батальон "Азов"

Что нужно будет делать

В обязанности автоэлектрика будет входить диагностика и исправление систем автомобилей, монтаж и замена электрических компонентов. Также кандидату нужно будет разбираться в использовании программного обеспечения и специализированного оборудования для диагностики автомобилей.

Какие личные качества будут преимуществом

Во вакансии указывается, что кандидат должен иметь опыт работы автоэлектриком от одного года, понимать принципы работы электрических систем машин. Также требованием является умение диагностировать и исправлять неисправности.

Какую оплату предлагают

Если кандидат успешно пройдет собеседование, ему предложат официальную мобилизацию до конца контракта или военного положения. Действующие военнослужащие могут перевестись в подразделение.

Заработная плата будет соответствовать всем стандартам и нормам ВСУ: от 25 тысяч до 125 тысяч грн в зависимости от выполнения боевых задач. Если они выполняются в зоне боевых действий, будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн в день.

Напомним, полк "Азов" ищет также водителей трала. Такие специалисты должны транспортировать крупногабаритные грузы, обслуживать и поддерживать трал.

Также на фронте не хватает водителей с правами категории C или CE. Чтобы занять эту должность, желательно иметь опыт работы.