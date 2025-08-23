Видео
Главная Штаб ГБР разработало четкую инструкцию возвращения из СОЧ — что делать

ГБР разработало четкую инструкцию возвращения из СОЧ — что делать

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 01:30
Есть четкий алгоритм беспроблемного возвращения из СОЧ — разработало ГБР
Военный ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

Государственное бюро расследований (ГБР) опубликовало алгоритм возвращения военнослужащих, самовольно оставивших воинскую часть (СОЧ) или место службы, или совершивших дезертирство. Инструкция поможет добровольно вернуться на службу, чтобы не понести уголовное наказание.

С инструкцией для возвращения из СОЧ можно ознакомиться на сайте ГБР.

Читайте также:

Какой алгоритм возвращения из СОЧ

ГБР разработало четкую инструкцию возвращения из СОЧ — что делать - фото 1
Инструкция для возвращения из СОЧ, фото: Скриншот

Кроме этого, пользователи могут загрузить и заполнить форму ходатайства о возвращении. После сканирования заполненной формы ее необходимо отправить на электронный адрес: info@dbr.gov.ua.

В ГБР напоминают, что Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения военнослужащих до 30 августа 2025 года. Это означает, что лица, прекратившие военную службу, имеют возможность вернуться без наступления уголовной ответственности.

ГБР призывает всех военнослужащих воспользоваться этой возможностью. Возвращение в ряды ВСУ является не только шансом исправить прошлые ошибки, но и проявлением ответственности перед собратьями, семьей и родной страной.

Напомним, ранее директор ГБР Алексей Сухачев сообщил, сколько бойцов вернулись из СОЧ с 29 ноября прошлого года. Таких военных более 29 тысяч.

Также сообщалось, как вернуться из СОЧ по упрощенной процедуре.

ВСУ армия ГБР СОЧ воинская часть
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
