Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Штаб ДБР розробило покрокову інструкцію повернення з СЗЧ — що робити

ДБР розробило покрокову інструкцію повернення з СЗЧ — що робити

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 01:30
Є чіткий алгоритм безпроблемного повернення із СЗЧ — розробило ДБР
Військовий ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

Державне бюро розслідувань (ДБР) опублікувало алгоритм повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину (СЗЧ) чи місце служби або вчинили дезертирство. Інструкція допоможе добровільно повернутись на службу, щоб не зазнати кримінального покарання.

З інструкцією для повернення з СЗЧ можна ознайомитись на сайті ДБР.

Реклама
Читайте також:

Який алгоритм повернення із СЗЧ

ДБР розробило покрокову інструкцію повернення з СЗЧ — що робити - фото 1
Інструкція для повернення з СЗЧ. Фото: Скриншот

Окрім цього, користувачі мають змогу завантажити та заповнити форму клопотання про повернення. Після сканування заповненої форми її необхідно надіслати на електронну адресу: info@dbr.gov.ua.

У ДБР нагадують, що Верховна Рада продовжила строк добровільного повернення військовослужбовців до 30 серпня 2025 року. Це означає, що особи, які припинили військову службу, мають можливість повернутися без настання кримінальної відповідальності.

ДБР закликає всіх військовослужбовців скористатися цією можливістю. Повернення до лав ЗСУ є не лише шансом виправити минулі помилки, а й проявом відповідальності перед побратимами, сім'єю та рідною країною. 

Нагадаємо, раніше директор ДБР Олексій Сухачов повідомив, скільки бійців повернулися із СЗЧ від 29 листопада минулого року. Таких військових понад 29 тисяч.

Також повідомлялось, як повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою.

ЗСУ армія ДБР СЗЧ військова частина
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації