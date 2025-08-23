Є чіткий алгоритм безпроблемного повернення із СЗЧ — розробило ДБР

Військовий ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

Державне бюро розслідувань (ДБР) опублікувало алгоритм повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину (СЗЧ) чи місце служби або вчинили дезертирство. Інструкція допоможе добровільно повернутись на службу, щоб не зазнати кримінального покарання.

З інструкцією для повернення з СЗЧ можна ознайомитись на сайті ДБР.

Який алгоритм повернення із СЗЧ

Інструкція для повернення з СЗЧ. Фото: Скриншот

Окрім цього, користувачі мають змогу завантажити та заповнити форму клопотання про повернення. Після сканування заповненої форми її необхідно надіслати на електронну адресу: info@dbr.gov.ua.

У ДБР нагадують, що Верховна Рада продовжила строк добровільного повернення військовослужбовців до 30 серпня 2025 року. Це означає, що особи, які припинили військову службу, мають можливість повернутися без настання кримінальної відповідальності.

ДБР закликає всіх військовослужбовців скористатися цією можливістю. Повернення до лав ЗСУ є не лише шансом виправити минулі помилки, а й проявом відповідальності перед побратимами, сім'єю та рідною країною.

