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Нужно ли идти в ТЦК, если вас вызвали по телефону — украинцам ответили

27 февраля 2024 19:13
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — стоит ли реагировать, если вызвали в ТЦК по телефону
Военнообязанный мужчина получил повестку по телефону. Коллаж: Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украине продолжаются мобилизационные мероприятия, включающие вручение повесток военнообязанным мужчинам. По этому документу лица должны явиться в ТЦК и СП, чтобы уточнить или обновить военно-учетные данные. Однако бывают ситуации, когда граждан вызывают в территориальный центр по телефону.

Как правильно реагировать на такой вызов военнообязанным украинцам, рассказали специалисты Ассоциации юристов Украины.

Как объясняют юристы, на самом деле "вручение повестки" по телефону является незаконным. Ведь такой способ вызова в ТЦК не предусмотрен действующим законодательством.

Согласно ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", повестку должны вручать лично в руки конкретному человеку, который должен расписаться, что получил документ и согласен с требованиями, указанными в документе.

В случае телефонного звонка с ТЦК и СП вас могут только попросить явиться в соответствующий территориальный центр для получения повестки.

Впрочем, отмечают специалисты, получение информации о призыве или приглашении в ТЦК с помощью телефонной связи не может считаться надлежащим уведомлением.

Соответственно, за игнорирование этих сообщений не предусмотрена никакая правовая ответственность. Так что идти в ТЦК, если вас вызвали по телефону необязательно.

В то же время следует напомнить, что в условиях военного положения некоторые конституционные права граждан могут быть ограничены. В этот особый период наивысшим приоритетом является обязанность защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Раньше мы писали, кто имеет право не идти в ТЦК и СП даже за повесткой.

Напомним, мы информировали, кому из военнообязанных украинцев могут вручить повестку повторно.

Также мы сообщали, что украинцам хотят официально разрешить снимать на камеру действия сотрудников ТЦК и СП.

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