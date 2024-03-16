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Могут ли мобилизовать мужчину, имеющего тещу с инвалидностью 2 группы — ответ юриста

16 марта 2024 05:34
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Могут ли мобилизовать мужчину, имеющего тещу с инвалидностью 2 группы — ответ юриста
Вицков в кабинете у врача. Фото: Укринформ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Человек, имеющий близкого родственника с инвалидностью, может получить отсрочку от мобилизации. В соответствии с Законом Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 23), призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат военнообязанные, имеющие одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) с инвалидностью 1 или 2 группы.

Об этом рассказали юристы бесплатной правовой помощи Фактам ICTV.

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Отсрочка от мобилизации - какие варианты

Отмечается, что отсрочка от мобилизации возможна, если у человека с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, обязанных, согласно закону, о них заботиться.

Для оформления отсрочки от мобилизации необходимо:

Оформить уход за родственником с инвалидностью. Для этого в справке МСЭК об инвалидности тещи должно быть указано, что она нетрудоспособна и требует постороннего ухода. Также таким документом может быть заключение ЛКК о необходимости в постороннем уходе.

Доказать, что военнообязанный является единственным лицом, которое может ухаживать за тещей. То есть, если у тещи есть родные совершеннолетние дети или другие родственники, которые могут заботиться о ней, то отсрочка от мобилизации невозможна. Доказать этот факт непросто и долго, но возможно.

Раньше мы писали, как отвечать украинцы за неявку за повесткой, которую положили под дверь.

Напомним, мы сообщали, что украинцам хотят официально разрешить снимать на камеру действия сотрудников ТЦК и СП.

Также мы информировали, где работники ТЦК и СП имеют право вручать повестки военнообязанным украинцам.

армия
инвалидность
мобилизация
бронирование
отсрочка

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